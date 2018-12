Pour assurer une harmonisation avec les Jardins d'Apolline, l'Hélios pourra aussi être surélevé

Les Jardins d’Apolline vont bénéficier de travaux de reconstruction qui incluent une surélévation. C’est une chose actée, on le savait déjà. Aussi, quand l’ordonnance souveraine est passée à la consultation du conseil communal, imaginez notre surprise quand on a entendu parler de… l’Hélios. Oui, oui! L’Hélios, l’immeuble d’à-côté.

Car la modification des Jardins d’Apolline vient rompre l’harmonie. "Cette opération s’inscrivait dans le cadre d’un ordonnancement d’ensemble, suivant des altimétries en cohérence sur cet îlot. Afin de conserver cette vision urbanistique initiale de la zone, il est proposé d’acter, en symétrie, une surélévation possible de deux niveaux sur l’immeuble voisin, l’Hélios."

"Initiative bonne à prendre"

Du côté du Conseil national, on est plutôt pour à en croire l’élu de la majorité, Franck Lobono, en charge du logement. "Toute initiative qui ne défigure pas Monaco et qui est de nature à augmenter le nombre de logements, est bonne à prendre!". Mais alors, quid des travaux? C’est pour quand? Combien de logements?

Interrogé à ce sujet, le gouvernement a tranché net: "La direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité a présenté l’ordonnance souveraine d’urbanisme qui entérine la surélévation des Jardins d’Apolline, et qui prévoit par cohérence une possible surélévation d’Hélios, qui n’est pas à l’ordre du jour."