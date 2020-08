Port du masque obligatoire en extérieur: Menton durcit le ton, le maire s'explique

"Cette décision devenait inéluctable"

Jean-Claude Guibal, pourquoi avoir durci le ton?

Cette décision de rendre obligatoire le port du masque dans certaines zones touristiques des Alpes-Maritimes, y compris à Menton, était prévisible. Compte tenu de la fréquentation, et parfois même d’attroupements, que tout le monde a constatés ces derniers jours, sans plus aucun respect des gestes barrières, ni des mesures de distanciation sanitaire, elle devenait inéluctable. L’aspiration de nos concitoyens à retrouver la vie d’avant, en particulier depuis la fin des mesures de confinement et la levée progressive de certaines restrictions par le gouvernement, est compréhensible. Mais on ne peut concevoir pour autant que le manque de responsabilité et de solidarité de quelques-uns mette en danger la population et expose les plus fragiles.

À Menton, cela concerne des zones bien spécifiques...

Les rues touristiques du centre-ville principalement, là où le flux de visiteurs est le plus important. Car le virus est toujours là, et le port du masque apparaît aujourd’hui comme le meilleur des remparts – avec les mesures d’hygiène. Il permet, aussi et surtout, d’éviter une situation de crise comme nous l’avons connue au printemps dernier avec le risque d’un nouveau confinement qui aurait de lourdes conséquences pour notre société, notre économie, et nos commerces. Il est encore temps de les empêcher, à condition de respecter scrupuleusement les recommandations des spécialistes et des pouvoirs publics qui aboutissent aujourd’hui à cette obligation.

Concrètement, comment allez-vous faire respecter cette mesure?

Les services de la Ville ont d’ores et déjà travaillé à la mise en place de signalétiques d’information à destination du public et des professionnels. La Police municipale procédera à des contrôles permanents, avec la pédagogie nécessaire, pour veiller au respect de l’arrêté préfectoral. Comme je l’ai démontré depuis le mois de février, et l’annulation du dernier corso de la Fête du Citron, nous avons toujours considéré que le principe de précaution prévalait par-dessus tout. Nous continuerons donc de l’appliquer, en comptant sur l’implication de chacun, pour la santé et la sécurité des Mentonnais, ainsi que celles des nombreux visiteurs actuellement dans notre ville.