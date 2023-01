Polémique autour de l’hospitalisation de la mère d’Éric Ciotti: Christian Estrosi la juge "détestable"

Révélée ce lundi 16 janvier, dans une enquête de Médiapart, l'affaire continue de faire grand bruit dans la sphère politico-médiatique.

Le site d'informations vient en effet de rendre publique une histoire "connue de toute la vallée de la Vésubie", et qui ne laisse personne indifférent: celle d'Anny Ciotti, la mère du député azuréen, victime d'un accident vasculaire cérébral en 2000, alors qu'elle n'avait que 55 ans.

Jusque-là, ces faits relèvent exclusivement de la vie privée, mais voilà, comme le pointe le journal en ligne: Anny Ciotti serait hospitalisée depuis dix-huit ans au centre hospitalier Jean-Chanton, à Roquebillière, dans un service pourtant réservé aux séjours de courte durée.

Dix-huit années, selon Médiapart, à la charge exclusive de la Sécurité sociale. Ce qui aurait permis des économies à hauteur de 526.000 euros pour la famille Ciotti, et une facture chiffrée entre 900.000 et 1,2 million d’euros pour le contribuable.

"Ce n’est pas moi qui gère son hospitalisation. Ce sont les médecins qui ont décidé de cette situation. Je ne suis jamais intervenu auprès de qui que ce soit et de quelque manière que ce soit. Que la politique atteigne ce niveau de caniveau, c’est dégueulasse, c’est ignoble", s'est défendu le nouveau patron des Républicains sur le plateau de BFMTV.

Interrogé par Nice-Matin, son père, Bernard Ciotti, a assuré: "On ne m’a jamais proposé de mettre ma femme ailleurs. C’est moi qui paie depuis vingt ans. Mon fils n’a jamais payé un centime. C’est moi qui m’en suis occupé de A à Z depuis son AVC jusqu’à aujourd’hui."

Le directeur de l’hôpital de la Vésubie, Philippe Maddalena, a démenti de son côté tout traitement de faveur et assuré que "cette prise en charge est justifiée médicalement" et que "ce n’est pas un cas exceptionnel".

"Je sais à quel point ça peut faire mal quand on s'attaque aux siens"

Interrogé ce dimanche par le journaliste de France 3 Côte d'Azur, Henri Migout, sur le regard porté "sur ces attaques personnelles, quelles qu'elles soient et quelle que soit la personne attaquée", le maire de Nice, Christian Estrosi, n'a pas hésité à défendre celui qui incarne pourtant son meilleur ennemi.

"C'est détestable", a tonné, sans tergiverser, le président de la métropole azuréenne.

Traitant Médiapart de "média en général odieux", Christian Estrosi a poursuivi, fermement: "J'ai du mal à supporter cela. Je sais à quel point ça peut faire mal quand on s'attaque aux siens (en 2010, Le Canard Enchaîné avait révélé que l'une de ses filles occupait un de ses appartements de fonction dans la capitale, Ndlr), et qu'on s'y attaque de manière aussi vulgaire, aussi violente, aussi indélicatement. J'ai toujours gardé tellement d'affection pour Anny Ciotti, qui a été frappée par cet accident de la vie. On ne touche pas à cela. Quelle que soit la posture qu'on utilise face à ses adversaires, on dépense beaucoup d'énergie dans une vie publique et on n'a pas à subir des attaques personnelles. L'humain doit passer avant toute chose. Quel que soit ce qui peut nous séparer, Éric Ciotti a tout mon soutien car on ne touche pas la famille", a-t-il insisté.

"Nous avons fait de la bonne dette"

De là à dire que les ennemis d'hier pourraient devenir les amis de demain, comme cela est courant en politique, il n'y a qu'un pas, ici infranchissable.

Car outre ce sujet, le maire de Nice a également été questionné sur l'endettement de la ville et de la métropole.

Thème sur lequel le député Ciotti le fustige à maintes reprises, sans y aller de main morte.

"Nous avons fait de la bonne dette, nous avons grossi nos actifs et avons une marge de manœuvre qui nous permet de maintenir tous les engagements pris", s'est défendu l'édile, évoquant également le devenir d'Acropolis qui, en 2022, "n'a quasiment pas tourné" et dont la prochaine démolition "n'aura aucune conséquence sur l'économie niçoise".