Plusieurs élus de la Carf nient soutenir le maire de Menton, Yves Juhel

Tout est parti d’un mail de "Menton pour tous" - l’association des amis d’Yves Juhel - envoyé ce mardi matin et diffusé sur les réseaux sociaux. Les soutiens au maire invitaient les Mentonnais, en vue de l’élection municipale programmée les 30 janvier et 6 février, à "aller voter pour un homme d’expérience et de sagesse entouré de femmes et d’hommes jeunes, solidaires et responsables qui défendront Menton avec le soutien des 15 maires de l’agglomération de la Riviera Française".

Un raccourci qui n’a pas plu à plusieurs élus de la Carf. Car si Yves Juhel a bien été désigné président de la Carf à l’unanimité, le 9 novembre, c’était en tant que représentant de la ville centre de l’intercommunalité.

Aussi les maires de Castellar et Gorbio - Anne-Marie Curti et Paul Couffet - ont-ils transmis un même communiqué de presse afin de clarifier leur position. "Je travaillerai avec plaisir avec le prochain maire de Menton élu, mais en l’état actuel, je n’apporte aucun soutien officiel à un quelconque candidat. L’intérêt de la commune de Castellar/Gorbio et de sa parfaite collaboration avec la Carf reste ma priorité", exposent-ils tous deux.