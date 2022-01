Plus de 50 caméras et une future piscine à Blausasc

L’adjoint au maire Yves Pons a présenté à ses collègues "la révision d’un projet initial de vidéosurveillance afin d’intégrer les nouvelles technologies". Ces caméras avec reconnaissance de plaques d’immatriculation et vue d’ensemble, seront raccordées avec supervision à la mairie. Une volonté "de sécuriser la commune de Blausasc sur l’ensemble de son territoire contre les vols et dégradations, et permettre aux services de la gendarmerie d’utiliser les enregistrements vidéo de la commune." Une opération estimée à 286.197 euros (dont plus de la moitié proviendrait de subventions de l’État et du conseil départemental). Le vote unanime des conseillers municipaux autorise le maire Michel Lottier à effectuer une consultation d’entreprise dans la foulée.

Permis de construire pour la piscine

La mairie progresse aussi sur son projet de piscine municipale au col Pelletier. Pour faire avancer ce dossier, le conseiller municipal Georges Coppin a informé ses collègues qu’il "est nécessaire de déposer un permis de construire en mairie pour la construction de la piscine avec vestiaires, snack et buvette". Une demande que le conseil l’a autorisé à déposer au nom et pour le compte de la commune ainsi que tout document nécessaire au dépôt et à l’obtention de cette autorisation de travaux.