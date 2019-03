PHOTOS. Avec la visite du président chinois Xi Jinping, Monaco avait des allures de pays fantôme ce dimanche

"On avait des tickets pour le musée Océanographique mais il est fermé. Des amis devaient nous rejoindre de Mouans-Sartoux mais ils ne peuvent pas emprunter l’A8. Ça et la Promenade des Anglais, c’est beaucoup pour une seule personne. Des gens sont obligés de rester chez eux. Nous, on va se rabattre sur Èze ou LaTurbie", soufflent Catherine et Christophe.

Tous ne sont pas déçus par ce chambardement dominical. "C’est un grand honneur pour Monaco de recevoir l’un des présidents les plus puissants au monde, confie Robert, croisé dans une rue Princesse Caroline déserte. En rentrant de l’hôpital avec le petit, on a pu facilement prendre les itinéraires de déviation."

Le Rocher sanctuarisé

11 h 35. L’avion présidentiel d’Air China touche l’asphalte azuréen à Nice. 12 h 05, la robuste Hongqi*, flanquée de son drapeau chinois, part pour Monaco sous très bonne escorte.Il se murmure que la voiture, avec ses 4,5 tonnes de carrosserie blindée, n’avance pas à vive allure sur l’A8, puis dans le tunnel Rainier-III.

Hongqi cela signifie "le drapeau rouge" en chinois, un symbole du Parti communiste chinois.

Dans le même temps, sur un Rocher sanctuarisé, on ne croise que des uniformes. Et quelques rares personnes qui, systématiquement, montrent patte blanche pour circuler librement.

"Monaco-Ville, on a l’impression qu’il y a eu une bombe atomique. Il n’y a pas un chat", fait savoir un passant.

