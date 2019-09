Ouragan Dorian: le prince Albert II apporte tout son soutien aux Bahamas

"C'est avec émotion et tristesse que j'ai appris la tragédie historique à laquelle votre pays est confronté après le passage de l'ouragan Dorian dans la partie nord-ouest de l'archipel dimanche", écrit le souverain.

"Au nom du peuple de la Principauté de Monaco et de ma famille, poursuit le souverain, je souhaite exprimer mes sincères condoléances et ma profonde sympathie au peuple des Bahamas pour les pertes en vies humaines. Nos pensées les plus profondes et notre sympathie vont aux familles des victimes, aux blessés et à toutes les personnes touchées, particulièrement les habitants des îles de Grand Bahama et Abaco, qui n’ont ni abri ni nourriture."

Le prince Albert II assure enfin le Premier ministre des Bahamas de sa "profonde solidarité en ces temps très difficiles".