Onze délibérations approuvées au conseil municipal

Mardi soir, les 11 délibérations au menu du conseil municipal de La Turbie ont été approuvées à l’unanimité.

À commencer par le compte administratif 2018 : 6,244Me* de recettes, 5,224Me* de dépenses et un bénéfice global de 1,02Me*. Puis, dans la foulée, le compte de gestion 2018.

Elle a attribué à l’ASCT - association sportive et culturelle turbiasque - une subvention de 27 000 e. L’occasion de rappeler son rôle moteur dans l’importance du tissu associatif turbiasque, et de noter que la baisse par rapport aux années précédentes est due à une bonne gestion et au fait que la section ASCT Tir n’a pas eu besoin de sa subvention de 40000 e, du fait que le stand de tir est en cours de reconstruction.

Unanimité également pour le foncier

Les élus ont suivi le maire dans sa proposition de dénommer « Route de l’Ubac » la portion de voie (désormais communale) qui sépare les deux premiers giratoires situés à l’entrée de La Turbie (depuis la sortie de l’A8) et « Rond-Point du Speraye » le carrefour qui mène... au Speraye.

Ils l’ont par ailleurs autorisé à signer l’acte de vente d’un local d’activités de 117 m² situé à en rez-de-chaussée à Détras (Villa Augusta – Bât. E) et de 3 caves de 3 m² chacune pour un montant total de 278 000 e*.

Développement de la mobilité électrique

Ils ont autorisé le projet de division foncière d’un terrain revenu à la mairie après avoir été déclaré bien sans maître, en bas du chemin du Serrier N°13. La mairie souhaite le diviser en deux terrains constructibles évalués à 232000 e€ et 260 000€e par les Domaines et qu’elle mettra en vente aux enchères par notaire, de façon à garantir aux acquéreurs intéressés la plus grande transparence et aux finances turbiasques le meilleur prix possible.

Et puis, souhaitant encourager le développement de la mobilité électrique sur son territoire, le conseil municipal a voté l’octroi d’une aide de 150 e€ pour l’achat d’un vélo à assistance électrique. Cette offre s’adresse uniquement aux Turbiasques qui résident à l’année à La Turbie (taxe d’habitation à l’appui) et sera accordée pour trois ans à raison d’un vélo par foyer.

A noter que cette aide de 150 e s’ajoute à celle - de 150 e - également octroyée par la Carf (Communauté d’agglomération de la Riviera française). Et que la commune offre déjà plusieurs points de recharge gratuite de véhicules électriques.