On vous dit comment voter par procuration pour les élections nationales et communales à Monaco

Depuis 2020*, les conditions de vote par procuration ont été simplifiées. L’électeur monégasque ne pouvant pas se déplacer au bureau de vote n’est plus tenu d’en préciser le motif. Il lui suffit de faire une demande de vote par procuration en désignant son mandataire.

Cette démarche peut désormais être effectuée en ligne par les électeurs détenteurs de la nouvelle carte d’identité monégasque et ayant activé leur identité numérique, via le site de la mairie: www.mairie.mc (Élections nationales 2023 ou Élections communales 2023) ou le portail du gouvernement (www.monguichet.mc).

Dates limites le 27 janvier et 10 mars

Attention, la demande doit être déposée au plus tard le vendredi 27 janvier à 18 h pour les élections nationales, et le vendredi 10 mars à 18 h pour les élections communales.

Il reste toujours possible d’effectuer une demande de procuration par la voie classique. Pour cela, le formulaire peut être soit retiré à la mairie de Monaco soit téléchargé sur son site internet (document pour les élections communales ici, document pour les élections nationales ici) ou sur celui du gouvernement (www.gouv.mc).

Il doit être complété et retourné, accompagné des pièces demandées, au secrétariat général de la mairie qui devra recevoir la demande au plus tard le vendredi 27 janvier pour les élections nationales et le vendredi 10 mars pour les élections communales.

*Loi n°1.489 du 23 juin 2020 portant modification de la loi n°839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, publiée le 26 juin 2020 au Journal de Monaco.