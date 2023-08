"On ne signera pas à n’importe quel prix": Pierre Dartout fait le point sur les négociations entre Monaco et l'Europe

À la veille des grands départs en vacances du mois d’août, le ministre d’État, Pierre Dartout, a tenu une conférence de presse pour évoquer les dossiers qui occuperont la Principauté à la rentrée. Parmi eux, celui des négociations en cours avec l’Union européenne, en vue d’un accord d’association. Des discussions entamées depuis 2015 qui, dans le débat public, ont parfois pu se transformer en simple débat pro ou anti-Europe.

"Il s’agit là d’un accord d’association et non d’intégration dans l’Union", a tenu à clarifier le ministre d’État.

Et d’ajouter: "L’Union européenne a ses politiques, ses procédures, mais il appartient aux États de protéger leurs ressortissants", faisant référence aux fameuses "lignes rouges" à ne pas franchir dont il est souvent question dans ce dossier épineux (priorité nationale au logement et à l’emploi, régime d’autorisation…).

Alors que les négociations se sont accélérées cette année avec l’espoir, surtout côté européen, de les voir aboutir avant la fin de l’année 2023 (soit avant les élections européennes de 2024), le gouvernement princier a diligenté une étude prospective sur les conséquences d’un accord ou d’un échec de ces discussions pour la Principauté.

Une étude menée de façon "objective et indépendante", a rappelé le Ministre, qui en a dévoilé les conclusions fin juillet. "Je le dis parce qu’il y a certaines choses dans l’étude avec lesquelles nous ne sommes pas totalement d’accord."

Pierre Dartout a donc redit sa détermination à avancer dans ces négociations. "Je persiste à penser qu’un accord est nécessaire. La Principauté ne peut pas rester isolée car un territoire isolé aura plus de mal à se diversifier que d’autres. Or la diversification de l’économie est ici nécessaire et je dirais même inéluctable", a-t-il estimé, précisant qu’une rencontre entre Maros Sefcovic, vice-président de la Commission européenne, Isabelle Berro-Amadeï, conseiller de gouvernement-ministre des Relations extérieures et de la Coopération et Isabelle Costa, Haut commissaire aux Affaires européennes, doit avoir lieu à la rentrée prochaine (le 14 septembre).

"Nous allons poursuivre les discussions en essayant de trouver des solutions innovantes et concrètes pour parvenir à un équilibre entre les exigences de l’Europe et nos intérêts. C’est-à-dire faire en sorte que les Monégasques puissent vivre, travailler et habiter dans leur pays."

L’étude prospective montre qu’en cas d’accord, un ralentissement de la croissance est à prévoir à court terme. C’est un prix que la Principauté est prête à payer?

Il ne s’agit pas, je me permets de le préciser, d’une récession mais d’un ralentissement de la croissance. C’est en tout cas le modèle économique présenté dans l’étude, dans l’hypothèse où un accord d’association serait signé. Les experts estiment qu’ensuite, il y aura à nouveau une phase de croissance. Je ne suis pas capable de dire si ces prévisions se réaliseront exactement dans la réalité. C’est bien entendu un scénario que l’on prend en compte dans l’explication du bien-fondé d’un accord d’association. Il ne s’agit pas de signer à n’importe quel prix. Je suis convaincu qu’une association peut être une forte incitation à la diversification de l’économie, qui sera nécessaire à un moment ou un autre. L’Europe présentera des opportunités, notamment, par la plus grande ouverture du marché intérieur européen pour Monaco.

Comprenez-vous l’inquiétude des Monégasques?

Parfaitement. C’est un accord très important pour Monaco. Il est normal que les gens aient des inquiétudes ou des interrogations. Cela dit, certaines inquiétudes ne sont absolument pas fondées. Notamment sur la question de la fiscalité. Certains disent qu’un accord d’association fait planer le risque de voir le système fiscal imposé aux Français qui ne sont pas des Enfants du pays s’étendre aux autres nationalités. La réponse, c’est que ça n’a pas de rapport. Le volet fiscal n’est pas dans l’accord. À part l’harmonisation des taux de TVA sur laquelle elle veille, l’Europe n’a pas de compétence pour imposer aux États tel ou tel impôt sur le revenu, sur le capital, sur les successions. Si la situation fiscale évolue, c’est parce qu’il y aura des décisions individuelles d’autres États.

Lors de la venue d’une délégation européenne d’ambassadeurs à Monaco au début de l’été, vous avez parlé de la nécessité de trouver "des solutions créatives qui n’ont pas de précédent". À quoi pensez-vous?

Certains pays ont réussi à un moment à avoir des solutions un peu innovantes, je pense au Liechtenstein. Évidemment, on est dans un contexte différent aujourd’hui. L’Europe a eu des négociations difficiles avec le Royaume-Uni et la Suisse. Sa capacité à accepter des solutions innovantes, tout du moins des ouvertures, n’est pas totalement évidente car elle a été échaudée par ces deux expériences. C’est pour cela qu’il faut vraiment faire quelque chose de créatif. On a des idées, même si on ne peut pas les communiquer, sur la question de l’emploi privé, du logement. On a beaucoup de choses en tête.

Les négociations se sont accélérées cette année et l’Union européenne aimerait les voir se concrétiser à la fin de l’année 2023. Cette échéance est-elle tenable?

On peut comprendre la position de l’Europe puisque la négociation a commencé il y a 8 ans. Cela dit, nous n’en sommes pas responsables car ces négociations ont été retardées par le Covid et le Brexit (les services de l’Europe chargés de négocier avec Monaco, Saint-Marin et Andorre étaient ceux qui négociaient avec la Grande Bretagne). Pour autant, on se prépare à faire ce qu’il faut dans les mois qui viennent. Même si ce n’est pas dit qu’on réussira. La deuxième chose à regarder c’est ce que font les autres États. Saint-Marin est prêt à signer, Andorre se pose pas mal de questions. D’autant qu’en Andorre la ratification dépend du peuple et d’un référendum. Donc l’issue n’est pas simple à prévoir.

Si Saint-Marin ou Andorre venaient à ne pas signer, cela aurait des conséquences sur les négociations en cours côté monégasque?

Ce n’est pas impossible. C’est une question délicate à laquelle on a pensé, naturellement.

Dans l’hypothèse où le Conseil national ne voudrait pas ratifier l’accord, le gouvernement a-t-il un moyen de se passer de l’aval de la Haute assemblée?

Non, il faut obligatoirement une ratification par le Conseil national. En matière de ratification d’accords internationaux, des accords nationaux mineurs peuvent être ratifiés sans l’approbation du Conseil national par le simple souverain. À condition que cela n’entraîne pas de modification dans l’ordre législatif et réglementaire interne monégasque ni que cela comporte des charges budgétaires supplémentaires non prévues. On est loin de cette situation dans le cadre d’un accord d’association avec l’Europe. C’est donc évident que le texte doit être ratifié par le Conseil national, nous en sommes bien conscients.

Conflits d’intérêts: Garantir que nous respectons l’éthique Avec la publication fin juillet d’une ordonnance souveraine au Journal de Monaco, la Principauté a renforcé son dispositif en matière de prévention de la corruption et fixé les principes et règles éthiques, déontologiques et de conformité des membres du gouvernement: le ministre d’État et ses cinq conseillers de gouvernement - ministres. Un pas réglementaire de plus pour le pays, sommé de se conformer aux standards internationaux par les équipes d’évaluation du Greco (Groupe d’États contre la corruption). "Les institutions judiciaires et parlementaires (Conseil national) ont fait l’objet d’une visite d’évaluation il y a quelques années, qui a donné lieu à une conclusion tout à fait positive. C’est à présent au tour de l’exécutif", a résumé le ministre d’État, précisant qu’une visite d’évaluation est programmée au lendemain de la Fête nationale (du 20 au 24 novembre). "Sans attendre, nous avons pris une ordonnance souveraine qui crée un dispositif qui s’applique dans un premier temps aux membres du gouvernement avec la création d’un comité d’éthique, le fait qu’on va faire appel à des déontologues et qu’il faudra faire des déclarations de patrimoine et d’intérêts. C’est très compliqué à mettre en place ici, dans un État de 40.000 habitants mais il faut le faire et on va le faire." Le gouvernement a récemment élargi son dispositif anti-corruption avec une réglementation sur les conseillers de gouvernement-ministres. D’autres textes sont en préparation pour élargir cette réglementation à d’autres hautes fonctions de l’Administration, lesquelles? Ces dispositions seront étendues à d’autres hauts fonctionnaires, notamment la secrétaire d’État à la Justice, la cheffe de cabinet du ministre d’État, le secrétaire général du gouvernement, son adjointe et éventuellement dans certains ministères - même si tous les arbitrages ne sont pas rendus. Tout cela pour garantir que nous respectons l’éthique. Je ne suis absolument pas inquiet, la situation ici sur ce plan me semble tout à fait comparable à ce qui existe en France. Les déclarations de patrimoine seront-elles rendues publiques? Non pour une raison bien simple : dans un État de 40.000 habitants, les principes de transparence ne doivent pas s’apprécier de la même façon qu’en France. Les déclarations de situation patrimoniale seront conservées sous l’autorité du président de la commission supérieure des Comptes, Christian Descheemaeker. Elles seront gardées dans un coffre et pourront être consultées dans le cadre d’une procédure judiciaire. En France, un tel dispositif existe depuis de nombreuses années. Pourquoi la Principauté a-t-elle tardé à réglementer? En France, ce dispositif a été mis en place suite à l’affaire Cahuzac qui a défrayé la chronique, pour éviter que cela n’accentue la mauvaise réputation d’une partie de la classe politique. À Monaco, quelques mesures existaient déjà. Ce nouveau dispositif vient renforcer les mesures existantes. C’est une bonne mesure qui va dans le bon sens. Sur le fond, je ne suis pas inquiet. Sur la forme, on montre qu’on n’a pas peur de mettre en place ce type de dispositif. Avec la visite des équipes du Greco programmée en novembre, le contexte que l’on connaît des “Dossier du Rocher” sera-t-il dans les esprits? Elles auront vraisemblablement connaissance de ces éléments. Mais les affaires sont prises en main par la Justice, il faut la laisser faire son travail. Il faut avoir toujours en tête l’objectif d’une éthique irréprochable, c’est ce que souhaite le souverain et ce qu’il a toujours souhaité. La bonne façon de répondre à ces inquiétudes, et il y en aura certainement, c’est de dire qu’on met les choses en œuvre pour qu’au niveau éthique la Principauté soit irréprochable.

Pierre Darout souhaite que les relations entre les conseillers nationaux et le gouvernement princier s'apaisent autour des votes en série de textes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Photo Stéphane Danna/DirCom.

Moneyval: "Il faut que les relations avec le Conseil national s’apaisent" Troisième dossier qui occupe les discussions entre le gouvernement et le Conseil national: le vote d’une série de textes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Un arsenal réglementaire pour mieux se conformer, ici aussi, aux standards européens et répondre aux exigences du comité Moneyval. Lequel a placé la Principauté en procédure de "suivi renforcé" après les conclusions de son rapport le 23 janvier. C’est donc une course contre-la-montre dans laquelle est engagée la Principauté. Puisque le pays doit convaincre des progrès réalisés dès le mois de juin 2024 auprès du Groupe d’action financière (Gafi) puis auprès du Conseil de l’Europe en décembre 2024. Un calendrier contraint, qui n’est pas sans entacher les relations entre l’exécutif et le parlement monégasque. Lundi, la partie II du projet de loi a été adoptée à la majorité. "Cette loi a été votée, pour moi c’est l’essentiel", a souligné Pierre Dartout, qui a repris la parole en fin de séance, pour le moins tendue, pour faire une mise au point. Les élus se sont montrés offensifs lors de l’examen de la partie I et II de ces textes. Les relations peuvent-elles s’apaiser? Il faut qu’elles s’apaisent, c’est l’intérêt de tous. Le Conseil national, incontestablement, a beaucoup travaillé, je ne le conteste pas. Mais les services de l’État ont beaucoup travaillé, aussi, à l’élaboration des projets de loi. On est dans une situation exceptionnelle, notamment parce qu’on est contraints par le calendrier qui nous demande de voter quatre lois dans un délai satisfaisant. C’est bien d’avoir déjà voté les deux premières lois. Il y a eu, peut-être, des petites incompréhensions, non pas à la veille du vote mais une semaine avant. Où l’on a reçu un texte avec un certain nombre d’amendements. [...] J’ai pris la responsabilité d’écrire à la Présidente pour dire que tel ou tel point posait problème. Il y a eu des discussions et nous avons écrit à nouveau pour dire que l’on ne s’opposerait pas aux amendements parce qu’on voulait que le texte soit voté, même s’il n’était pas parfait. Nous avons fait une dernière lettre pour confirmer un certain nombre de choses dans laquelle certains points mentionnés se sont traduits par des modifications des amendements du Conseil national. Ce que nous avons écrit n’était donc pas totalement inutile. Le rendez-vous est pris à la rentrée pour être plus clair sur la méthode*. Je comprends que l’on ne soit pas d’accord avec nous, qu’on nous dise que le calendrier est contraint, en revanche il ne faut pas dire que nous regardons avec mépris certains amendements ou que nous considérons le Conseil national comme une chambre d’enregistrement. C’est inexact. La procédure c’est que le Conseil national a le dernier mot. Ce que peut faire le gouvernement c’est retirer le texte. Il faut trouver le bon équilibre et le bon équilibre c’est qu’il n’est pas interdit au gouvernement de dire ce qu’il pense. On est au cœur d’un système parlementaire normal. Les élus espèrent que les textes seront effectifs le plus vite possible. Garantissez-vous que les moyens seront déployés? Dans les amendements du Conseil national, il y avait des choses très pertinentes et notamment la date de publication de la loi. On se donnait un certain confort et ça va nous amener à travailler plus vite, notamment pour préparer les textes d’application. Ce qu’il faut bien comprendre c’est que ça prend du temps. On est sur une matière extrêmement sensible, source de contentieux, il ne faut pas écrire n’importe quoi. Donc il faut un minimum de temps. Mais le calendrier pèse sur nous. Il faut non seulement qu’on ait la conformité technique mais aussi l’effectivité des mesures, c’est-à-dire leur réelle application. *En fin de séance lundi, Brigitte Boccone-Pagès a rejoint les propos de Pierre Dartout à propos de la nécessité de revoir "ensemble les méthodes de travail" dès le mois de septembre pour que le Conseil national et le gouvernement ne revivent plus "ce que nous venons de vivre".