On connaît les délégations et rôles des élus du Conseil communal de Monaco

En ouvrant la cérémonie d’investiture hier matin, le doyen de l’assemblée, Claude Bollati, a rappelé que la mairie était la plus ancienne institution de la Principauté, « créée en 1262 avec douze membres à l’époque, nommés castellans et élus par privilège ».

En 2019, les nouveaux membres du Conseil communal ont été élus au suffrage universel, le 17 mars dernier. Une élection sans surprise - avec une seule liste en lice -, qui offre un nouveau mandat de quatre ans pour les élus sortants du groupe L’évolution communale.

Et hier, les quinze conseillers ont choisi Georges Marsan comme maire pour un cinquième mandat. Un vote à la majorité qui reconduit le maire dans ses fonctions jusqu’en 2023.

Maturité

« L’émotion est toujours aussi intense et je suis heureux de la partager avec l’ensemble des élus. Pour ce mandat, c’est la maturité qui va nous guider et nous permettre de développer de belles actions. L’équipe est restée quasi la même mais les idées ne manquent pas », a promis Georges Marsan, heureux de compter pour la première fois une équipe paritaire. Avec Camille Svara comme première adjointe. Puis Marjorie Crovetto-Harroch et Françoise Gamerdinger, respectivement deuxième et troisième adjointes.

Originalité de ce mandat, autour du maire treize des quatorze élus sont adjoints. Seule, la nouvelle venue, Mélanie Flachaire n’a pas le titre, mais récupère tout de même une délégation, celle de l’Espace Léo-Ferré.

Huit pôles

Plus que ces titres, le travail de l’équipe communale pour ce nouveau mandat doit s’organiser autour de huit grandes thématiques, « colonne vertébrale de mon mandat », explique le maire, qui a choisi un élu pour personnifier chaque thème. Pour la culture, ce sera Françoise Gamerdinger ; Camille Svara au social ; Nicolas Croési à la transition numérique ; Jean-Marc Deoriti Castellini pour l’animation et les loisirs ; Chloé Boscagli-Leclercq pour la jeunesse ; Marjorie Crovetto-Harroch au cadre de vie, développement durable et environnement ; Axelle Amalberti-Verdino pour le développement des ressources financières. Et Jacques Pastor au patrimoine et traditions.

De quoi organiser les actions attendues de la nouvelle municipalité. Notamment la future médiathèque, la restructuration du Foyer Sainte Dévote, la nouvelle carte d’identité numérique, l’ouverture de trois crèches, la rénovation de la Halle du marché de La Condamine et la création de terrains de calcetto et de padel au stade des Moneghetti.

Les délégations

et rôles des élus

Georges Marsan : maire, délégué à la police municipale ; au service des seniors et de l’action sociale

Camille Svara : première adjointe, déléguée aux seniors et à l’action sociale ; au service de l’état civil et de la nationalité

Marjorie-Crovetto-Harroch : deuxième adjointe, déléguée au domaine communal, commerce, halles et marchés ; au contrôle municipal des dépenses.

Françoise Gamerdinger : troisième adjointe, déléguée à la médiathèque, au Pavillon Bosio, à la gestion des personnes

Jacques Pastor : quatrième adjoint, délégué aux sports et aux associations

Nicolas Croési : cinquième adjoint, délégué à la communication

Jean-Marc Deoriti-Castellini : sixième adjoint, délégué à l’animation de la ville

Chloé Boscagli-Leclercq : septième adjointe, déléguée à la petite enfance et aux familles

Axelle Amalberti-Verdino : huitième adjointe, déléguée à l’affiche et la publicité

Charles Maricic : neuvième adjoint, délégué à l’informatique

Karyn Ardisson-Salopek : dixième adjointe, déléguée à l’Académie Rainier-III

François Lallemand : onzième adjoint, délégué aux services techniques communaux

André J. Campana : douzième adjoint, délégué au Jardin exotique

Claude Bollati : treizième adjoint, délégué au club Le temps de vivre

Mélanie Flachaire : conseillère communale, déléguée à l’espace Léo-Ferré