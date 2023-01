"Olivier Faure va faire un score important": les socialistes votent pour leur Premier secrétaire, l'avenir de la Nupes en jeu

Artisan, pour son parti, de cet accord conclu en mai pour les législatives entre LFI, le PS, EELV et le PCF, Olivier Faure joue dans ce vote son poste mais aussi l'avenir de l'union, critiquée par ses deux rivaux.

Quelque 41.000 adhérents peuvent voter pour ce premier tour, entre 17H et 22H dans les locaux des sections, afin de choisir le prochain texte d'orientation du parti. Les deux candidats dont les motions seront arrivées en tête seront départagés lors d'un deuxième tour le 19, avant un Congrès prévu du 27 au 29 janvier à Marseille.

Les résultats ne seront connus que tard dans la nuit, voire vendredi matin. Difficile de déterminer combien de militants se déplaceront pour voter, et quel sera le rapport de force entre les trois motions.

"Faure va faire un score important", estime un sénateur socialiste, "mais est-ce qu'il sera majoritaire?". "Il a le soutien de la très grande majorité des premiers fédéraux", abonde un député.

Si l'accord Nupes a permis de garder un groupe de 32 députés socialistes à l'Assemblée, malgré l'échec historique à la présidentielle de la candidate Anne Hidalgo (1,7%), il a aussi profondément divisé le PS, entraînant des départs, comme celui, emblématique, de l'ex-Premier ministre Bernard Cazeneuve, et des dissidences aux législatives.

Pour Olivier Faure, il faut choisir "si nous sommes pour le rassemblement sans exclusive avec toute la gauche", afin de proposer une alternative face à la droite et l'extrême droite, ou "pour le repli sur soi".

Le député de Seine-et-Marne, qui peut compte sur l'appui de nombreux maires, comme Johanna Rolland (Nantes) - l'ex directrice de campagne d'Anne Hidalgo - et de 45 parlementaires socialistes (députés, sénateurs et députés européens), ne cache pas son souhait d'un candidat commun de la gauche à la présidentielle de 2027.

Sa rivale Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin, dénonce dans l'accord une "inféodation" du PS à LFI, et veut une autre union de la gauche "autour d'un contrat de projet", loin du "bruit et de la fureur" du parti de Jean-Luc Mélenchon.

Soutenue par certains "éléphants" du PS, comme le maire du Mans Stéphane Le Foll et l'ex-Premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis, elle promet que le parti quittera la Nupes si elle gagne.

"Guéguerre stérile"

Le troisième prétendant, Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen, s'affirme comme "le seul pouvant rassembler les socialistes", avec une "voie centrale".

L'élu normand, qui a le soutien de l'ex-candidate à la présidentielle Anne Hidalgo et de la présidente d'Occitanie Carole Delga, décrit la Nupes comme "un accord passé perdant" et appelle à des "Etats généraux de la transformation sociale et écologique" pour "refonder la gauche".

Une position floue, selon Olivier Faure. "Comment peut-on être dans l'union et dehors en même temps?".

"C'est une question de stratégie: est-ce que c'est l'union qui fait la force, ou la force qui fait l'union?", demande le sénateur Patrick Kanner, soutien de M. Mayer-Rossignol, qui appelle à "être allié plutôt qu'aligné" à LFI.

Pour une proche d'Olivier Faure, ses concurrents "sont dans le déni de la réalité de la situation politique. La Nupes n'est pas une espèce de monstre qui va nous dévorer, mais un espace de dialogue à gauche".

Le vote est scruté par les partenaires de la Nupes. "Si Olivier Faure perd, ce sera terrible", estime un député écologiste, tandis qu'un élu insoumis reconnaît que "ça ne va pas nous aider".

A l'issue du vote de jeudi, les deux concurrents d'Olivier Faure vont-ils s'allier contre lui? Certains membres des deux motions n'excluent pas l'hypothèse.

"Ce serait l'alliance de la carpe et du lapin", estime Dieynaba Diop, proche d'Olivier Faure, rappelant qu'Hélène Geoffroy a toujours été contre la Nupes, alors que Nicolas Mayer-Rossignol a voté pour l'union en mai.

Mais ce dernier assure qu'il appellera "les deux autres à venir travailler avec nous. On est dans une guéguerre stérile depuis trop longtemps".