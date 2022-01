Laurent Anselmi dessine pour Monaco-Matin l’ébauche de sa méthode de travail et trace les grandes lignes de son action. "C’est la notion constitutionnelle de haute autorité du Prince qui est la clé de notre système, et tout ce qui relève de la fonction exécutive doit travailler dans ce sens.L’important pour notre réussite sera la synergie entre gouvernement et Cabinet et, d’un côté comme de l’autre, tout le monde y est déterminé. "

Par votre nomination, le Prince entend "donner une nouvelle impulsion à la Principauté". Est-ce le signal que vous allez travailler autrement ?

Le style du nouveau Cabinet sera direct. Les gens ne se cacheront pas derrière leur petit doigt. Ce style sera caractérisé par l’ardeur au travail, les gens qui sont là sont des bosseurs. Il y aura aussi de l’authenticité. Nous venons tous du service public, nous sommes des fonctionnaires de l’État, mais nous sommes immergés dans la société monégasque et pas dans une tour d’ivoire. Nous ne sommes pas des technocrates éthérés mais des personnes à l’écoute des aspirations des milieux économiques et de la population. L’information pourra aussi remonter par nous.



Le souverain a souhaité rajeunir et féminiser son Cabinet…

C’est un Cabinet intergénérationnel, de 27 à 60 ans. C’est une nouveauté. Du fait de leur expérience, des membres du Cabinet ne seront pas au même grade dans l’administration mais leurs missions seront d’égales importances. Ils ont des profils différents mais ils sont unis par une même éthique du service public. Ce sont aussi des administrateurs polyvalents qui seront aptes à sortir de leur zone de confort et appréhender des dossiers dans des matières qui ne leur seront pas forcément familières. C’est un challenge qu’on s’est donné et c’est aussi une nouveauté.



Vous refusez de vous enfermer dans "une tour d’ivoire" mais, par essence, un Cabinet officie dans l’ombre. Comment éviter d’être hors-sol le temps passant ?

C’est une des conditions de notre réussite. Cela se fera de manière naturelle. Du fait de la personnalité des uns et des autres, ils ne sauraient être des gens déconnectés.

Reste à créer une émulation…

Ce sera mon rôle. Même si j’ai été conseiller de Cabinet il y a longtemps, il y a une part d’inconnu et d’imprévu dans mon travail. C’est évident, mais c’est peut-être ça aussi qui fait l’intérêt de la mission.



Quel message souhaitez-vous adresser aux Monégasques ?

Le 23 juin 2006, devant le Conseil national, le Prince a prononcé un discours fondateur dans lequel il s’est adressé aux Monégasques pour leur dire qu’il défendrait toujours leurs droits, dans le cadre d’une relation entre le Prince et les Monégasques qui est exceptionnelle, et fondée sur une union personnelle. Et il a fait ce qu’il a dit. Exemple : le Plan national pour le Logement décidé et voulu par le Prince. Mais il leur a dit aussi que ces droits ne sont que la contrepartie de devoirs et il les a précisés : fidélité absolue au Prince et aux institutions, dévouement et exemplarité. C’est le message que ne peuvent oublier nos compatriotes.

L’ont-ils parfois oublié selon vous ?

Rien ne me permet de le dire. Mais je pense que dans le cadre de la nouvelle impulsion voulue par le Prince, cela doit être rappelé et mis en avant. Après, les Monégasques font partie d’une communauté qui comprend aussi les résidents et les gens qui viennent tous les jours travailler en Principauté. La continuation de la success story monégasque, c’est l’affaire de tous. Chacun doit jouer sa partition, et si chacun la joue ce sera une belle symphonie.



Quelles seront les thématiques prégnantes ces prochains mois ? Les dossiers les plus chauds ?

Palais et gouvernement vont réfléchir ensemble à l’avenir de Monaco et à comment projeter le pays compte tenu des transitions numérique, énergétique, etc. Il faut aussi penser quels sont les secteurs porteurs. Ou encore le devenir du foncier et du bâtissable à Monaco : que veut-on ? Il y a le Plan national pour le logement des Monégasques mais il y a aussi le reste des personnes qui y habitent ou qui ont vocation à y habiter. Notre sécurité, sous le label Monaco Safe. La santé publique, l’éducation, le sport…

