"Nous ne ratifierons pas s’il y a un risque...": le Conseil national réaffirme ses positions sur l'accord d'association avec l'Union Européenne

La Constitution monégasque prévoit qu’il ait le dernier mot. Si la Principauté signe et scelle un accord d’association avec l’Union européenne, le Conseil national devra le ratifier au terme du processus.

Vigilants sur la défense des lignes rouges et l’avancée des négociations - que le camp européen souhaite finaliser fin 2023 -, les conseillers nationaux brandissent parfois la menace de ne pas le faire.

Alors que ce sujet brûlant a récemment fait parler dans nos colonnes, qu’un voyage d’étude du groupe Association européenne de libre-échange (AELE) est programmé du 28 au 30 juin, le Conseil national remonte au créneau et affirme ses positions.

Entretien avec Régis Bergonzi, président de la Commission sur le suivi de la négociation avec l’Union européenne.

Pourquoi ces négociations avec l’Union européenne crispent-elles autant en Principauté?

C’est le sujet numéro 1 pour la société monégasque car il est susceptible d’avoir un impact déterminant, non seulement sur le contrat social de la place, mais aussi sur notre modèle économique qui a fait ses preuves. Il est normal que cela appelle autant de mobilisation, que chacun veuille s’investir sur cette question cruciale.

Certains sont très eurosceptiques, d’autres très eurobéats.

Alors qu’il n’est pas question d’intégration à l’UE mais d’un accord d’association, le dossier est souvent résumé à un débat "pro" ou "anti" européen…

C’est un travers que de partir sur des débats philosophiques : doit-on être pour l’ultralibéralisme ou doit-on courir vers le repli de soi ? Dans les deux cas, c’est de l’excès. Nous ne voulons pas entrer dans ces débats dans lesquels tout le monde se perdrait. Une immense majorité des Monégasques est farouchement attachée au respect des lignes rouges.



On a parfois le sentiment que le Conseil national n’a pas une confiance aveugle en le gouvernement princier pour défendre ces fameuses lignes rouges. Est-ce le cas ?

Pour nous, c’est vraiment une question de vigilance. Quand un accord sera trouvé entre les négociateurs, qu’il nous sera soumis, ce sera alors le moment de vérifier ligne par ligne si elles ont bien été respectées.

La menace du Conseil national de ne pas ratifier l’accord doit-elle être prise au sérieux?

Nous ne ratifierons pas s’il y a un risque que le contrat social soit brisé, que notre modèle économique prospère ne puisse perdurer. Si la Constitution a prévu une telle attribution, c’est pour qu’elle soit exercée à plein et sans état d’âme. L’enjeu est trop important pour l’avenir de nos enfants et du pays. Nous sommes radicalement vigilants sur le fait que cette négociation ne soit pas abandonnée à des considérations technocratiques qui perdraient tout lien avec le terrain et sans la projection de conséquences d’une éventuelle signature.

Sur quelles lignes rouges les négociateurs ne doivent-ils pas transiger selon vous?

Il y a quatre points essentiels dans la discussion : la question du logement pour les Monégasques ; le maintien de la possibilité des nationaux de travailler dans leur pays et d’y entreprendre ; le maintien des atouts qui fondent la réussite de notre modèle économique et, enfin, le maintien d’une certaine qualité de vie qui passe par une sécurité maintenue dans nos standards actuels (régime d’autorisation…).

Des lignes rouges difficilement conciliables avec les quatre libertés de l’Union européenne…

Tout dépendra d’une éventuelle souplesse des négociateurs européens à se pencher sur un pays aussi spécifique que le nôtre et qui légitime, selon nous, nos positions. Plusieurs formes d’accord existent allant de la pleine application des quatre libertés de circulation de l’UE en passant par la possibilité d’un accord multisectoriel ou la conclusion d’un accord de libre-échange. Si nos interlocuteurs adoptaient une position par trop rigide ou dogmatique, nous n’aurions d’autres choix que d’opter pour le maintien du statu quo.

Notre position sera extrêmement rigide, notamment sur la défense du maintien du critère de la nationalité.

Les élus protestaient contre le manque de transparence de l’exécutif sur l’avancée des négociations. Estimez-vous être mieux informés?

Nous avons demandé au gouvernement que les réunions périodiques entre les négociateurs monégasques et les conseillers nationaux ne soient plus limitées à un seul groupe restreint mais que tous les élus puissent participer à ces échanges. Nous attendons une réponse. Toute transparence doit passer par la communication d’écrits et, notamment, de projets permettant aux élus de mieux se situer, notamment sur les questions cruciales que sont l’application totale, partielle ou non des quatre libertés de circulation, la compétence de la Cour de Justice de l’Union européenne, l’acceptation ou non du critère de la nationalité.

Les négociateurs de l’UE souhaitent achever la négociation fin 2023, avant les élections européennes de 2024. Jouable ou trop ambitieux?

Nous ne nous estimons pas liés par des considérations internes au fonctionnement de la Commission européenne. Par le passé, d’ailleurs, cette invocation d’une date butoir par les négociateurs européens avait déjà été brandie, sans donner lieu à quelque conséquences que ce soit.

Vous avez obtenu les crédits nécessaires pour mener votre propre étude d’impact sur les avantages et inconvénients d’un accord. Quelle est votre volonté?

De ne pas se limiter aux seules conséquences d’un non-accord. Nous avons mandaté le cabinet d’avocats GIDE Bruxelles, qui jouit d’une très grande respectabilité sur le sujet, pour nous éclairer sur les conséquences juridiques, économiques et sociales d’un éventuel accord. Nous avons, par ailleurs, entrepris de consulter une cinquantaine d’entités et d’acteurs économiques majeurs, soit en les entendant, soit en les consultant par écrit d’ici le 17 juillet.

Plusieurs think tanks ont émergé et ont exprimé leur position dans les colonnes de Monaco-Matin. Votre avis?

C’est parfaitement louable que le monde associatif se mobilise. Cela enrichit le débat et démontre toute la vigueur de notre société civile. Le Conseil national peut se faire le relais des positions d’Objectif Monaco car nous partageons leurs préoccupations. C’est une continuation, en plus structurée, du Comité monégasque des professions réglementées.

Concernant les professions réglementées, Isabelle Costa [Haut commissaire aux affaires européennes, N.D.L.R.] évoquait la piste de numerus clausus. Bonne ou mauvaise idée?

Cette négociation n’est pas seulement déterminante pour les professions réglementées. À titre d’exemple, un sixième de la population active nationale travaille actuellement aux casinos, le critère de la nationalité étant, pour eux, encore plus déterminant pour le maintien de ces débouchés professionnels pour les générations futures. Quant aux professions réglementées, leur existence permet le maintien d’un ascenseur social pour beaucoup et offre aux plus jeunes des perspectives de débouchés professionnels amplement élargies, et non limitées à la seule fonction publique. La piste du numerus clausus n’est pas une solution satisfaisante à nos yeux et ne servirait qu’à retarder les difficultés dans le temps.

Certains secteurs d’activité attendent beaucoup d’un accord d’association…

Certains de nos professionnels (cosmétiques, médicaments, agroalimentaire…) ont besoin d’un accès renforcé au marché intérieur européen. Nous le comprenons parfaitement et serons soucieux de leur situation. Toute la question est de connaître la contrepartie requise par nos interlocuteurs pour leur permettre un tel accès…

Les conseillers nationaux sont-ils tous sur la même longueur d’onde? Existe-t-il des divergences?

Le Conseil national peut connaître certaines nuances mais est fondamentalement eurosceptique, sans pour autant être antieuropéen. Il jouera pleinement son rôle pour que cette négociation ne soit pas abandonnée à des seules considérations bureaucratiques dont les générations futures feraient les frais. En d’autres termes, nous ne lâcherons rien.