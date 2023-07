Négociations entre Monaco et l'UE: que se passerait-il en cas d'un accord (ou non)?

Quels seraient les impacts d’un non-accord?

Si un non-accord avec l’Union européenne éviterait les bouleversements juridiques ainsi que les coûts économiques inhérents à la conclusion d’un accord, les impacts sont nombreux.

Impacts politiques

La rupture unilatérale de la part de la Principauté entraînerait, selon le rapport, "des conséquences plus incertaines, voire dommageables", qu’un abandon d’un commun accord avec l’UE des négociations en cours.

Un tel scénario de renoncement pourrait exposer le pays à des mesures négatives de la part des institutions européennes, échaudées par le retrait du Royaume-Uni de l’UE – le Brexit – puis, en mai 2021, par la décision de la Suisse de mettre un terme à des négociations sur un accord institutionnel.

"Certaines conventions, arrangements et pratiques entre Monaco et la France présentent des fragilités au regard du droit de l’Union et pourraient faire l’objet d’une contestation plus formelle par les institutions européennes", avancent les experts.

Un risque d’autant plus élevé si Saint-Marin et Andorre – les deux petits pays aux côtés desquels Monaco mène ces négociations avec l’UE – connaissent une issue positive. "Ces deux pays ont moins de spécificités et plus d’attente vis-à-vis de l’UE que Monaco. Ils pourraient vouloir conclure dès la fin de l’année", analyse Pierre Sellal, senior counsel au cabinet August Debouzy et fin connaisseur des institutions européennes de par son parcours de diplomate et de haut fonctionnaire français.

Le rapport nuance toutefois et laisse entendre que la Principauté aurait plus à craindre "une attitude moins coopérative et plus attentiste de l’Union" que de réelles sanctions. Comprendre: qu’elle manifeste moins d’empressement à traiter les demandes monégasques, notamment de reconnaissance d’équivalence entre les droits européen et monégasque en matière de RGPD. "De même serait-il difficile pour Monaco de solliciter la négociation de nouveaux accords sectoriels dont le besoin apparaîtrait dans les années à venir." Une attitude de non-disponibilité que l’Union avait adoptée avec la Suisse après la détérioration de leurs relations.

Quid des finances publiques?

À court terme, le PIB augmente grâce aux secteurs de la construction et des activités immobilières qui bénéficient des programmes immobiliers en cours, mais dont la valeur ajoutée s’étiole progressivement en raison de la difficulté croissante à mener à bien de nouveaux programmes (extension en mer limitée et reconstruction de l’existant).

"Dans le même temps, la Principauté peine à diversifier son économie en développant les secteurs qui réalisent une part importante de leur activité à l’export", précise le rapport. Ces derniers, en effet, pâtiraient de l’absence de cadre juridique clair dans un contexte d’interdépendance accrue des marchés. Un scénario qui – précision importante – ne prend pas en compte le coût économique d’éventuelles mesures de rétorsion imposées par l’Union européenne en cas de non-conclusion d’un accord.

Enfin, à moyen terme, "les recettes publiques de la Principauté devraient être moins importantes en cas de statut quo qu’en cas d’accord", peut-on lire.

À horizon 2040, la différence entre les deux scenarii des recettes et des dépenses ordinaires s’élèverait à environ 900 millions d’euros, pouvant être allouées aux dépenses d’équipements et d’investissements, en fonction des choix politiques de la Principauté.