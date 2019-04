Nathalie Loiseau sur une liste d'extrême-droite à Sciences Po : "Nathalie, paye ta cotis", ironise Jordan Bardella

En déplacement à Nice ce mardi, Jordan Bardella, qui conduit la liste du Rassemblement national aux élections européennes était l'invité de la rédaction de Nice-Matin. Il a réagi à la présence de Nathalie Loiseau, la tête de liste de la majorité, sur une liste d'extrême-droite de l'Union des étudiants de droite (UED), émanation du GUD, lorsqu'elle était étudiante en Sciences Politiques. Une information révélée lundi par Mediapart.

"La campagne de LREM, un naufrage total"

"Nathalie, paye ta cotis !", a ironisé Jordan Bardela. "J'ai entendu Nathalie Loiseau face à Marine Le Pen nous expliquer qu'elle avait hérité de son père la lutte contre l'extrême-droite. Ça m'amuse. Cela démontre surtout l'imposture autour de ces gens. Nathalie Loiseau et moi avons des profils totalement différents. C'est une techno. Elle représente la politique au balcon. Elle est comme Macron, elle sait beaucoup de choses, mais ne sent rien. Le début de sa campagne est un naufrage total. M. Canfin, qui est troisième sur sa liste, a refusé de monter dans un avion en 2013 au motif qu'il y avait dans l'appareil un clandestin qui allait être expulsé dans son pays d'origine. Le seul problème, c'est que ce clandestin avait été condamné pour viol sur enfant. On voit donc que c'est assez mal parti pour la République en marche. Rien n'est gagné, mais je pense que nous arriverons en tête aux Européennes."