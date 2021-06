Muselier haut-la-main finalement, le RN amer... Ce qu'il faut retenir du 2nd tour des élections régionales en Paca

Plus qu’un revers, pire qu’une défaite, c’est un véritable camouflet qu’a reçu Thierry Mariani au soir de ce second tour. Le candidat du Rassemblement national, donné gagnant ou au coude-à-coude par tous les sondages depuis plus d’un mois, est battu avec 14 points d’écart par le président sortant.

Dans un contexte de nouveau marqué par une abstention record (62,26%), Renaud Muselier arrive en tête avec 57% des voix, loin devant son adversaire frontiste (43%). Thierry Mariani fait moins bien que Marion Maréchal-Le Pen en 2015. La petite-fille du fondateur du FN avait abandonné la Région à Christian Estrosi en obtenant 45,22% des suffrages.

Sur le papier, cette seconde manche semblait pliée depuis l’annonce du retrait de Jean-Laurent Félizia, tête de liste du Rassemblement écologique et social, consenti à contrecœur et sous la pression lundi après-midi. Ce forfait apportait à Renaud Muselier une réserve de voix décisive.

Une addition arithmétique des votes de la gauche et de la droite républicaine promettait au candidat LR un score théorique de 59%! Le RN, en récupérant les partisans de Noël Chuisano (DLF) et de Valérie Laupies (Zou! La liste qui vous débarrasse du système), plafonnait à 41%.

La stratégie de Muselier confortée

La réalité, comme toujours, a été plus nuancée. Près de la moitié des électeurs de gauche ont préféré faire l’urne buissonnière plutôt que de choisir un bulletin Muselier dans l’isoloir.

Ce résultat conforte toutefois la stratégie d’ouverture voulue par la tête de liste LR et, en coulisses, par sa tête de liste dans les Alpes-Maritimes Christian Estrosi. Défait, le médecin marseillais aurait porté seul le poids de l’échec. Vainqueur, il devient le héros – et, en quelque sorte, le héraut – de sa formation politique. Président de la seule région réellement menacée par le RN, Renaud Muselier a su résister à la vague Bleu Marine.