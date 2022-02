Municipales à Menton: rien n'est joué pour les trois listes de droite au second tour

Sur les cinq listes engagées dans la bataille, seules trois ont atteint la barre des 10% des suffrages, dimanche, permettant d’accéder au second tour des élections municipales partielles intégrales. Leur particularité ? Elles sont toutes de droite. Une fusion entre deux d’entre elles, en vue du second tour (Le dépôt des déclarations de candidature pour le second tour est ouvert du lundi 31 janvier à 9h au mardi 1er février jusqu’à 18h, à la préfecture des Alpes-Maritimes., ndlr), paraît pourtant impossible au regard des dissensions entre les têtes de liste. L’hypothèse la plus probable est à trouver du côté d’un statu quo, un maintien des forces en présence telles qu’elles se sont présentées au premier round. L’enjeu pour chaque liste étant, dès lors, de parvenir à renverser la tendance. L’ex première adjointe démissionnaire, Sandra Paire, rappelait dimanche soir à son équipe que seules 240 voix la séparent d’Yves Juhel. Quand on sait que malgré un score serré, Jean-Claude Guibal l’avait emporté face à Olivier Bettati avec mille voix d’avance, en 2020, ce simple constat ouvre grand l’univers des possibles.

Des votes influencés par les quartiers Pour les deux anciens alliés, la mission sera la même: convaincre ceux qui n’ont pas voté au premier tour. Les résultats tombés dimanche confirment une tendance : Yves Juhel, en tête dans beaucoup de bureaux, bat des records à Garavan - terre du "prince de Garavan" autoproclamé, François Jacquot, qui milite en sa faveur depuis le début de l’aventure électorale. Et plus largement dans les quartiers considérés comme plus cossus. Sandra Paire, elle, l’emporte davantage dans les bureaux situés dans les vallées (Saint-Roman, Careï, Borrigo, Suillet…). Mais c’est aussi dans ces quartiers qui se sentent parfois délaissés qu’Anthony Malvault fait ses meilleurs scores, en dépassant systématiquement la barre des 20%. Le jeune candidat se voit déjà en arbitre dans le combat fratricide qui oppose les deux anciens membres de la liste "Unis pour Menton" avec ses 18,5%. Mais toute élection comporte sa part d’irrationnel, et la question est de savoir s’il conservera mathématiquement tous ses électeurs, voire s’il en grappillera comme pour les Départementales de 2021.

Quel report pour les votes de la gauche? Autre enjeu: le report des votes de la gauche. En mairie, dimanche soir, l’un des membres de la liste de gauche unie et écologique, Frédéric Pellegrinetti, remarquait, avec regret, qu’en politique 1+1 ne fait pas 2. Référence aux Municipales de 2020, quand deux listes de sensibilité proche avaient manqué l’occasion de passer au second tour en s’unissant. La liste de gauche unie remportait 8,29% des suffrages, celle des écologistes et des citoyens 7,52%. Près de deux ans après, le choix fort d’un rassemblement, et d’un pas en avant de chaque camp, n’aura pourtant pas suffi. Reste que les 9,33% obtenus par cette liste d’union intéressent forcément les trois listes encore dans la course. Difficile d’imaginer que les électeurs de gauche voteront pour un candidat ayant pactisé avec l’opposition (dont le RN) en novembre dernier. Mais le soutien d’Éric Ciotti à la liste conduite par Sandra Paire peut, à l’inverse, en arrêter certains. Bien que la tête de liste se présente plus volontiers, dans ses idées, comme une centriste. S’il n’est pas tellement dans l’ADN de la gauche de s’abstenir - qui plus est dans une terre où la menace de l’extrême droite est grandissante - la situation pourrait malgré tout créer un blocage.

