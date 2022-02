Municipales à Menton: 23,42 % de participation à midi

Ce dimanche, les Mentonnais choisissent leur nouveau maire, à l’occasion du second tour d’élection municipale partielle. Une élection déclenchée par la mort de l’ancien maire en exercice, Jean-Claude Guibal, et une série de péripéties qui ont entraîné la démission de plus d’un tiers du conseil municipal.

A midi, le taux de participation était de 23,42% (contre 21,39% au premier tour à la même heure).

Au premier tour, dimanche dernier, le taux de participation final avait été de 49,95%. Sur 5 listes, seules trois se sont qualifiées pour le second. En lice aujourd’hui, donc, la liste Divers droite « Menton pour tous «, (35,23% des suffrages au premier tour) menée par Yves Juhel, la liste LR « Unis pour Menton «, (33,01% des suffrages), menée par Sandra Paire, et la liste Divers droite « Menton avec vous « (18,50% des suffrages), menée par Anthony Malvault.

Les bureaux de vote sont ouverts jusqu’à 20 heures.