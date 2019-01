Municipales 2020, pauvreté, stade de foot... Les vérités du maire de Gorbio

Comme toujours, c’est un discours sans langue de bois que le maire de Gorbio a adressé à l’assistance. Il a tout d’abord remercié tous les élus des communes voisines et les personnalités présentes, avant d’avoir une pensée pour tous ceux qui depuis son premier mandat en 2001 ne sont plus là.

Pas de nouveau mandat

Il a ensuite annoncé, non sans humour, qu’il ne serait plus candidat en 2020 "Mes deux maîtresses, ma femme et la peinture me réclament"

Et de poursuivre: "Sachant déjà qu’ils n’auront plus à m’affronter, certains s’y voient déjà… Mais pour vendre la peau de l’ours… il faut déjà l’avoir trouvée…"

Il est ensuite revenu sur la démission des adjoints, qu’il a souhaité remercier pour le...