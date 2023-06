Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme à Monaco: les élus nationaux mécontents du gouvernement

"L’enjeu est majeur. Il en va de l’image du pays", a rappelé Jean Castellini, conseiller de gouvernement-ministre des Finances et de l’Économie, au cours du vote de la première partie du projet de loi n°1.077 répondant aux exigences du comité Moneyval.

Pour rappel, en janvier dernier, les experts européens du comité Moneyval soulignaient, dans leur cinquième rapport d’évaluation, le retard de la Principauté dans la mise en œuvre de standards européens en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

L’État monégasque s’était alors vu appliquer la procédure de « suivi renforcé », laquelle requiert qu’il mette en œuvre les recommandations des évaluateurs dans un délai d’un an, avant que sa situation ne soit à nouveau examinée par le GAFI (Groupe d’Action Financière) en juin 2024, puis par le Conseil de l’Europe en décembre de la même année.

Le gouvernement se félicite du travail commun

Le gouvernement, par la voix de Jean Castellini, s’est félicité des échanges "très productifs" et du "travail commun" accompli par l’Exécutif et les élus du Conseil national pour élaborer et amender les 132 articles du projet de loi voté ce jeudi (lire ci-dessous). "Tout le monde en Principauté a compris l’importance, je dirais même la nécessité, de mettre en œuvre au plus tôt et dans les meilleures conditions, les recommandations du comité Moneyval. [...] Cette dynamique est collective et s’inscrira dans la durée."

Changement de ton du côté des élus de l’hémicycle, qui ont à nouveau tancé les membres de l’Exécutif.

Les élus durcissent le ton, encore...

"Rien de ce qui a été entrepris n’aurait pu mieux nous mener au rapport embarrassant de Moneyval", a pointé Roland Mouflard.

En effet, Thomas Brezzo, rapporteur du projet de loi, n’a pas manqué de rappeler au gouvernement, les différentes alertes émises par les élus du Conseil national, « en vain ».

"Ces derniers avaient, notamment lors de la précédente mandature, alerté le gouvernement quant à l’effectivité de la mise en œuvre du dispositif anti-blanchiment qui n’a eu de cesse d’évoluer au fil des ans."

Et Franck Julien d’étayer : "Le gouvernement a souffert du syndrome du sachant. [...] Supprimer le CERC [Commission d’examen des rapports de contrôles, ndlr] ? Inutile, avait répondu le gouvernement. Faire du SICCFIN une entité plus indépendante ? Pas nécessaire, a-t-il insisté. Remplacer les amendes pénales par des amendes administratives ? Impossible, a-t-il objecté. Augmenter les moyens humains et matériels du SICCFIN ? Excessif, a-t-il jugé." Nous y sommes pourtant. Le Comité Moneyval l’impose.

"La situation aurait pu être évitée si le gouvernement avait tenu compte des préoccupations des élus", regrette Thomas Brezzo.

"Des méthodes de travail inacceptables"

Les élus se sont également largement épanchés sur les délais qui leur ont été imposés pour examiner ce nouveau projet de loi. Fin 2022 déjà, le Conseil national avait reproché à l’État le vote en urgence de quatre textes de loi pour éviter à la Principauté d’être placée sur les listes grises du Groupe d’action financière (GAFI). Ils auront eu deux mois, cette fois, pour examiner les 132 articles votés ce jeudi dans l’hémicycle.

"Les méthodes de travail employées pour l’étude de ces textes sont inacceptables, s’est rebiffée Christine Pasquier-Ciulla. Si cela devait à nouveau être le cas - hors Moneyval - je refuserai de voter d’autres textes dans l’urgence et en pressurisant notre institution."

Et Thomas Brezzo d’imager : "Monsieur Castellini nous prédisait que nous aurions à courir un marathon à la vitesse d’un 100 m. Je pense que vous avez oublié de nous prévenir que nous aurions en plus à courir avec un sac rempli de lests sur le dos".

La "partie I" de la loi n°1.077 a finalement été adoptée à l’unanimité. Le deuxième volet devrait être voté lors d’une séance extraordinaire au mois de juillet.

Le SICCFIN devient l’Autorité Monégasque de Sécurité Financière Le Projet de loi n° 1077 est le premier texte d’une réforme législative visant à adapter les textes monégasques aux recommandations du rapport établi par le Comité Moneyval. Pour cela, il prévoit, entre autres, de transformer l’actuel Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), créé en 1993, en une Autorité Monégasque de Sécurité Financière, indépendante et avec des pouvoirs élargis. Celle-ci aura trois fonctions: "Cellule de renseignement financier, supervision et, il s’agit de la nouveauté, l’examen et le prononcé de sanction", a détaillé Jean Castellini lors de sa prise de parole. Une partie II, III et – peut-être – IV "Après réflexions et consultations, la création d’une autorité autonome, dotée de ressources et de moyens appropriés, s’est imposée dans la perspective que son indépendance soit incontestable et d’afficher son rôle central dans la stratégie de lutte contre le blanchiment, a affirmé le ministre. Ce statut permettra à l’Autorité de gagner en efficacité et de renforcer la supervision des assujettis et, en cas de manquements, de disposer du pouvoir de les sanctionner dans des délais optimisés après que ces derniers ont pu faire valoir leurs observations." L’aboutissement du projet de loi "Partie I" "constitue une avancée notable", pour le gouvernement. Le corpus juridique sera donc complété par une "Partie II" qui concerne, cette fois, le Répertoire du commerce et de l’industrie, les sociétés civiles, les associations et les fondations. "Le projet de loi Partie II, traitant plus particulièrement de sujets sur la compétence de la Direction des Services Judiciaires, est en cours de finalisation", a annoncé Jean Castellini. "Si besoin est, un projet de loi Partie IV [...] sera établi."