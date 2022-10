Mondial-2022: une centaine de députés demandent à la FIFA 440 millions de dollars pour les ouvriers des stades du Qatar

"Nous, parlementaires de la République française, demandons aux dirigeants de la Fédération internationale de Football Association de mettre en place, dans les meilleurs délais, un fonds minimal de 440 millions de dollars", appellent quelque 120 députés, très majoritairement de gauche, mais avec également des représentants de Renaissance (Sacha Houlié), de LR (Stéphane Viry) ou encore du MoDem (Bruno Millienne).

Le fonds serait destiné à "indemniser tous les travailleurs, ou leurs familles, qui ont participé à la préparation de la Coupe du monde 2022 et dont les droits fondamentaux ont été bafoués", selon le texte publié par le magazine So Foot.

Cette demande avait été portée par Amnesty International en mai dernier. La somme de 440 millions de dollars équivaut à la dotation que se partageront les 32 équipes participantes.

L'organisation citait notamment les salaires impayés, le paiement de frais de recrutement "illégaux" et "exorbitants" ainsi que les dommages causés par les accidents du travail.

"Nous voulions accrocher sur quelque chose de concret, sur une victoire qui nous semble atteignable", a déclaré à l'AFP le député LFI de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière, qui précise toujours soutenir les appels au boycott de la compétition (21 novembre-18 décembre), "scandaleuse sur le plan social, écologique et démocratique".

Le texte n'a pas été présenté aux parlementaires RN, selon le député.

Les conditions de travail imposées aux ouvriers sur les chantiers de constructions de stades ont été dénoncées par plusieurs ONG à l'instar d'Amnesty. Le bilan des décès est à ce jour incertain.

Des chiffres avancés par des médias, notamment le journal britannique The Guardian ont fait état de plusieurs milliers de morts dans la population migrante venue d'Asie du Sud entre 2010 et 2020, toutes causes confondues.

Le bilan officiel sur les chantiers n'est que de trois morts, mais l'Organisation internationale du travail a fait état dans un rapport de 50 travailleurs décédés, principalement immigrés, dans des accidents du travail au Qatar en 2020 et 500 blessés gravement, un chiffre qui pourrait être plus élevé selon elle en raison de lacunes dans le système de recensement des accidents.