Monaco va payer 11,5 millions d'euros pour doper la desserte du TER vers La Principauté

La qualité de vie était le leitmotiv de la première séance publique de l’examen du budget primitif 2020. Mais il n’y a pas de qualité de vie sans mobilité aisée; et si possible douce. Après avoir évoqué la question des nuisances des chantiers est naturellement venue celle des déplacements.

Et tout le monde a bien conscience que les solutions doivent être multipliées pour parvenir à résorber les embouteillages.

Le Ministre d’État le souligne: "Nous devons toujours aller plus loin et expérimenter de nouvelles solutions."

TER: une double rame en plus

Bonne nouvelle pour les pendulaires: de grosses enveloppes budgétaires sont ainsi envisagées pour faciliter l’accès à Monaco par le train.

"Au-delà des investissements de la Principauté pour sa propre gare et le réseau ferroviaire, une participation conséquente de plus de 8 millions d’euros par an est envisagée pour le financement et l’amélioration de sa desserte par les TER, note Serge Telle.

Après plusieurs échanges avec la Région Sud Paca, une convention portant sur les modalités de financement des TER sera signée avec SNCF Mobilités d’ici au printemps prochain, ce qui est une excellente nouvelle pour les utilisateurs. Un premier effet de ce travail commun se traduira par la mise en circulation, dès le 15 décembre prochain, d’une double rame supplémentaire par sens aux heures de pointe."

Et pour contrôler que l’argent est bien employé, "le gouvernement recevra un rapport annuel établi par le service TER et la Région Sud - Paca dans lequel seront indiqués le nombre de TER prévus, le nombre de TER réels passés en gare de Monaco, ainsi que les chiffres de fréquentation et le nombre d’abonnements ayant pour origine ou destination Monaco".