Négociations pour une association avec l'Union européenne: "Des discours alarmistes, consistant à effrayer, ont une certaine portée", regrette un think tank de Monaco

Ce sont deux voix de plus qui s’invitent dans le débat sur le potentiel accord d’association entre l’Union Européenne et la Principauté. Alors que les négociations se sont accélérées dans l’optique d’être achevées fin 2023, que le sujet inquiète voire divise la communauté monégasque, qu’une association "Objectif Monaco" réclame davantage de transparence dans les discussions, Bernard Pasquier et Robert Fillon entendent apporter un peu de hauteur avec une vision dépassionnée.

"On veut cadrer le débat sur des bases plus objectives", confient l’ancien conseiller national et l’ancien ambassadeur. Ces deux Monégasques, passionnés des affaires publiques, ont créé un cercle de réflexion "Monaco - Union Européenne" sur le réseau social Facebook, où chacun peut venir livrer ses idées et débattre dans le respect de l’autre. Anonymat proscrit, naturellement.

Focus sur leur vision du sujet.

"Monaco n’est pas attaqué"

Ce think tank, qui n’a pas d’existence juridique mais qui se définit comme un espace de réflexion et de débat, revêt deux objectifs majeurs: "Contribuer à une meilleure information du public et s’opposer à certaines idées reçues".

"Les gens raisonnent comme si Monaco allait devenir un État membre de l’Union Européenne avec les obligations et les contraintes qui s’attachent à ce statut très contraignant, or c’est faux, peste Robert Fillon. Des discours alarmistes, consistant à effrayer, ont une certaine portée. À l’origine, il faut savoir que c’est la Principauté qui est demandeuse de ces négociations pour régler un problème juridique. Monaco n’est pas attaquée, le pays ne connaît pas une invasion des troupes bureaucratiques de Bruxelles à ses portes."

L’objectif de cet accord d’association

Pour les deux hommes, signer cet accord permettrait de "combler les vides juridiques laissés par les accords franco-monégasques. Dans certains domaines, comme la matière douanière, ils ne peuvent plus s’appliquer car c’est le droit européen qui prime."

Les transports routiers, les médicaments et cosmétiques, les services numériques ainsi que le programme d’études Erasmus sont notamment concernés. "Si on ne fait rien, ces problèmes juridiques ne trouveront pas de solution. L’immobilisme que certains semblent tant apprécier n’est pas une option."

"Conduire ces négociations dans l’intérêt général"

"Il faut que les négociations soient conduites le mieux possible, dans le sens de nos intérêts, c’est-à-dire celui de l’intérêt général, qui ne coïncide pas forcément avec le discours tenu au nom de certaines professions. Certains y perdront, d’autres y gagneront, expliquent Bernard Pasquier et Robert Fillon. Il y aura peut-être des concessions à faire et un peu plus de compétition dans certains secteurs."

Sous-entendu, les professions réglementées pourraient être ouvertes à la concurrence étrangère. "On ne sait pas encore dire si l’exclusivité sera conservée, si un système de quota sera instauré ou s’il y aura une liberté d’établissement."

Sur les études d’impact

Alors que le ministère d’État a diligenté une étude sur les conséquences d’un non-accord, le Conseil national et l’association Objectif Monaco plaident, en plus, pour une étude sur les conséquences (négatives et positives) d’un accord. "Cela ne nous paraît pas cohérent. Comment mesurer les conséquences d’un accord dont on ignore tout des termes ? Il n’a pas encore été négocié!", relève Robert Fillon.

Pour Bernard Pasquier, une chose est certaine: "Ce serait du suicide de ne pas trouver une manière de s’entendre avec l’Union Européenne. En faisant cavalier seul et en se repliant sur nous-mêmes, on ne donnera pas une visibilité aux investisseurs du pays, une prédictibilité des cadres réglementaires et juridiques, mais de l’insécurité…"

L’issue des négociations

"Compte tenu du processus électoral européen qui va s’amorcer en 2024, le discours politique est de dire que les négociations doivent aboutir en 2023. C’est une période très courte. Nous ne sommes pas sûrs que les négociations puissent aboutir cette année, du fait de leur complexité."

Pour rappel, celles-ci ont démarré en 2015, il y a huit ans.