"Monaco ne tourne pas le dos à l'Europe": le ministre d'Etat revient sur la suspension des négociations avec l'Union européenne

Entérinée lors d’une réunion ce jeudi à Bruxelles, la suspension des négociations entre la Principauté et la Commission européenne pour un accord d’association avec l’Union Européenne a été officialisée ce vendredi.

En coulisses, les observateurs ne se faisaient plus d’illusion quant à un épilogue positif des discussions. D’abord, parce que le timing du calendrier était restreint, l’Europe ayant affiché sa volonté de les boucler d’ici la fin de l’année. Ensuite, et surtout, parce que les positions des deux camps demeuraient clairement incompatibles: d’un côté, une Commission européenne attachée à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux; de l’autre une Principauté soutenant mordicus les lignes rouges fixées par le prince Albert II pour préserver un modèle social centré, entre autres, sur la priorité au logement et à l’emploi pour les nationaux. "Nous avons progressivement constaté qu’il y avait un fossé, une distance importante entre nos positions respectives et avons conclu ensemble que ce n’était pas la peine de continuer (...) On a cru, pendant quelque temps, qu’un certain pragmatisme pouvait l’emporter", a résumé Pierre Dartout, ministre d’État, ce mercredi lors de la conférence de presse de son gouvernement.

"La réunion n’a pas été tendue et conflictuelle"

Avant de rassurer sur l’état d’esprit et les intentions des protagonistes du dossier: "La réunion n’a pas été tendue et conflictuelle. Il n’y a pas eu de volonté de la Commission Européenne d’écarter Monaco, tout comme il n’y a pas eu la volonté de Monaco de rompre avec celle-ci (...) La suspension des négociations ne veut pas dire que Monaco tourne le dos à l’Europe. Monaco fait partie de l’Europe et est inspirée par les valeurs européennes de démocratie et de liberté."

Et maintenant?

Quelle sera la suite de ce dossier? En juin 2024, l’élection d’un nouveau Parlement européen entraînera, de facto, le renouvellement de la Commission européenne. "Nous sommes toujours animés par le souci d’avoir un partenariat avec l’Union européenne, quelle qu’en soit la forme. Mais une forme qui acceptera les principes fondateurs de l’État monégasque. Il faut rester très ferme sur les lignes rouges, c’est ce qui fait la spécificité de ce pays, sa prospérité, son équilibre social. Quelle sera la position de l’UE? Nous ne pouvons l’anticiper... Avec une nouvelle Commission, de nouvelles initiatives peuvent apparaître..."

Quid des accords sectoriels, réclamés à plusieurs reprises par les élus du Conseil national? "Je ne suis pas porte-parole de l’UE mais je ne pense pas qu’elle ait une vision à ce sujet car cela pourrait être revendiqué immédiatement par un autre pays (...) En face, on peut avoir des positions de principe afin de ne pas créer de précédent pour d’autres pays."

En attendant la reprise des discussions, que devient la cellule monégasque affectée à celles-ci? "Il y aura évidemment un repositionnement de cette cellule Europe, mais comme les fonctionnaires et agents qui la composent sont de très grande qualité, avec des compétences juridiques et économiques très pointues, il n’y a aucune difficulté concernant leur avenir."