Monaco débloque 4M€ pour les vallées dévastées

L’annonce est presque passée inaperçu. La semaine dernière, au cours d’une séance de débats budgétaires au Conseil national – l’Assemblée monégasque – le chef du gouvernement princier, Pierre Dartout (1), a indiqué que l’État monégasque allait débloquer 4 millions d’euros pour aider à la reconstruction des vallées dévastées par la tempête Alex.

C’était le souhait du prince Albert II, qui a survolé, vendredi, Saint-Martin-Vésuvie, avant de faire une halte à Roquebillière.

Dans le détail, le souverain monégasque suggère une répartition de cette aide comme suit: un million d’euros pour la vallée de la Vésubie, un million pour la Tinée, un million pour la Roya et un million pour l’Italie.

Ce mercredi, nous avons interrogé Pierre Dartout, pour savoir comment cet argent allait être versé et à quoi il devrait servir.

Comment cette aide de 4 millions d’euros va-t-elle être distribuée ?

Ce n’est pas une opération facile. Il s’agit pour un État de financer des opérations dans un pays étranger. Nous sommes en train de réfléchir à la meilleure formule possible avec le préfet des Alpes-Maritimes. Ce qui compte surtout, c’est que nous ayons une traçabilité. Comme l’a souhaité le Prince souverain, il faut réserver un million d’euros par vallée, plus un million pour l’Italie. La question, maintenant, est de savoir quel tuyau sera utilisé pour ces sommes, quelle collectivité en sera destinataire, voire l’État français.

Les 4 millions d’euros monégasques seront donc versés à des collectivités publiques…

Oui, mais nous ne savons pas encore lesquelles. Cette réflexion se déroule en concertation avec les collectivités des Alpes-Maritimes : le Département, la Métropole niçoise et la Communauté d’agglomération de la Riviera française.

Et pour l’Italie, alors ?

Les contacts avec les autorités italiennes sont moins avancés. Mais d’après les premiers échanges que nous avons eus, cela pourrait passer par un fonds d’État ou par un fonds géré par la région de Ligurie.

Que vous inspire l’initiative de Dimitri Rybolovlev, le président de l’AS Monaco, qui va verser 250 000 € à Saint-Martin-Vésubie en vue de la construction d’un stade de football ?

La mobilisation de fonds privés pour financer des opérations dans le département des Alpes-Maritimes, après cette tragédie, est une très bonne chose. On ne peut qu’encourager ce type d’initiative.

Quel regard portez-vous sur les autres formes d’aide que la Principauté apporte aux sinistrés de la tempête Alex ?

Nous avons répondu tout de suite aux demandes qui nous étaient faites. Le ministre de l’Intérieur Patrice Cellario a apporté le concours des sapeurs-pompiers de Monaco ; le ministre de la Santé Didier Gamerdinger a fait en sorte qu’une aide vers les hôpitaux soit rendue possible, notamment à Tende, où près de 70 personnels ont été mobilisés pour renforcer les structures hospitalières dans les vallées. En ce qui concerne les associations, la Croix-Rouge monégasque a effectué un travail très important. Si des associations souhaitent s’engager et avoir un soutien de notre part, le ministre de l’Intérieur est à leur disposition.

Comment avez-vous vécu, à titre personnel, cette catastrophe ? Vous étiez sur place, vendredi dernier…

J’étais avec le Prince souverain et le préfet des Alpes-Maritimes. Nous avons été émus, choqués par ce que nous avons vu. Personnellement, je n’avais jamais vu pareils dégâts. Pourtant, j’en ai vu, des inondations, dans le bassin méditerranéen… C’est la preuve que nous sommes face à des événements qui se sont, certes, déjà déroulés dans le passé, mais qui, en raison du changement climatique, sont plus fréquents et plus puissants. Nous devons en tirer une leçon très importante, et lutter plus efficacement contre les effets néfastes du changement climatique.

1. Pierre Dartout était préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur jusqu’à cet été.