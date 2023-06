À New-York, Monaco célèbre ses 30 ans d’appartenance à l’ONU

Echanges diplomatiques

Le hasard fait bien les choses... bien sûr il se négocie quotidiennement des accords dans les arcanes du siège de l’ONU, mais la présence du souverain lundi en ces murs coïncidait avec la fin des échanges et la signature d’un accord pour protéger la haute mer. Épilogue de quinze années de négociations pour veiller à la bonne santé des océans.

"Par cet accord, nous nous donnons aujourd’hui les moyens d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà de la juridiction nationale", a rappelé le souverain en prenant la parole devant les négociateurs. "Nous nous engageons à lutter plus efficacement contre les menaces qui touchent les mers et les océans, en particulier les pertes massives de la biodiversité marine, les destructions d’habitats et d’écosystèmes marins, la pollution, la surpêche et les effets néfastes du changement climatique".

Peu avant, le prince Albert II s’était entretenu avec le président de l’Assemblée générale pour évoquer des questions liées à la science et les accords de protection de la haute mer. Puis en compagnie de sa sœur, la princesse Stéphanie, le souverain a échangé lors d’une rencontre bilatérale avec Antonio Guterres, le Secrétaire général de l’ONU, autour des conflits et des crises dans le monde, mais aussi sur les engagements de l’ONUSida, dont la princesse Stéphanie est ambassadrice depuis 2006.