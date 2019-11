Monabike, justice, projet Caroli, chantiers: les mises au point du prince Albert II

L’énorme succès des vélos à assistance électrique Monabike pose des problèmes de sécurité. Faut-il davantage encadrer l’utilisation des vélos rouges, voire imposer des moyens de protection?

On se félicite tous du succès de Monabike, qui répond à une demande forte et repose sur un service efficace. Il participe aussi à réaliser notre objectif de réduire de 20% la circulation automobile à l’horizon 2030. Cela suppose une réelle prise de conscience de chacun sur ses déplacements. La voiture, tout le temps, n’est pas la solution. Les transports en commun, les vélos, la marche, sur un petit territoire, sont des modes à privilégier. La réflexion est lancée sur le partage de la voie publique, pour des questions effectivement de sécurité. Je souhaite que des lieux de pistes cyclables soient identifiés. On réfléchit à augmenter le nombre et la longueur des pistes cyclables.

Et le port du casque obligatoire, vous y songez?

La réflexion est également en cours. Mais ce n’est pas simple car cela exclurait automatiquement les touristes et les utilisateurs occasionnels.

D’autres pistes?

La sensibilisation est un élément clé. L’Éducation nationale s’y emploie déjà. Le partage de l’espace entre vélos et voitures doit aussi faire l’objet d’une action de sensibilisation auprès des automobilistes et des cyclistes. J’ai demandé au gouvernement d’y réfléchir. J’espère que cela aboutira très rapidement.

Projet Caroli: un accord à l’amiable?

L’abandon du projet Caroli sur l’esplanade des Pêcheurs, qui menaçait le Grand Prix de Formule 1, risque de coûter cher à l’État. On parle de 400 millions d’euros…

Je ne suis pas inquiet parce que les premiers éléments d’expertise démontrent le bien-fondé de la décision qui a été prise de ne pas donner suite à ce projet. Je ne suis pas opposé à ce qu’un accord à l’amiable soit recherché, à condition qu’il rétablisse l’État dans ses droits légitimes.

C’est-à-dire?

Je ne peux pas en dire plus aujourd’hui. Le rapport final est en cours. Il y aura des discussions avec le groupe Caroli pour trouver un accord respectant les conditions que je viens d’évoquer.

Chantiers: "Moderniser les procédures"

Que vous inspirent les critiques du Conseil national sur le retard et le surcoût de certains chantiers, notamment au CHPG?

Le chantier du Centre hospitalier Princesse-Grace est une opération très complexe et longue. Nous avons fait le choix de réaliser cet ensemble sur un site occupé. J’accorde toute ma confiance au directeur des Travaux publics pour gérer dans les meilleures conditions possibles l’avancée et le coût de ces opérations. J’ai aussi demandé au gouvernement une plus grande responsabilisation des différents acteurs de la construction, et une modernisation des procédures. Il faudra un peu de temps pour juger si ces nouveaux dispositifs sont efficaces.

Pourquoi ce feu de critiques, alors?

Il faut éviter les généralisations hâtives sur ces différentes opérations et laisser les nouvelles dispositions êtres mises en œuvre.

Justice: "C’est vrai que l’institution judiciaire a passé une année difficile"