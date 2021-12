Moi Président. “Rendre le service civique obligatoire." On décortique la proposition d'un lecteur

C’est à vous de jouer!

Tout a commencé par un grand sondage auquel il sera possible de participer jusqu’au premier tour de l'élection présidentielle. L’idée est de vous donner la parole: déposez ici vos propositions pour la France, en vue de la Présidentielle.

Ces mêmes propositions sont ensuite sélectionnées, 4 par 4, et soumises au vote de nos lecteurs. Chaque semaine, celle qui remporte le plus de suffrages est analysée et décryptée.

Vous avez déjà été nombreux à jouer le jeu et à partager avec nous ce qui vous préoccupe le plus. Certains ont détaillé leurs choix, d'autres ont été plus brefs. Dans tous les cas, nous avons un lot intéressant de réflexions et d'idées que nous partagerons largement, sur notre site Internet, au fil des semaines.

Le prochain vote? C'est juste ici! Cliquez et choisissez la proposition qui vous séduit le plus!