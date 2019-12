Mobilité, logements, cadre de vie et transition numérique: 1,5 milliard d'euros soumis au vote du budget primitif 2020

À Monaco, nul ne l’ignore, le foncier est une denrée extrêmement rare. Et les tensions dans le secteur immobilier sont tout aussi sensibles. Un constat, partagé par l’ensemble des institutions monégasques, qui a accouché, le 11 mars dernier, du Plan national pour le logement des Monégasques.

En résumé : 1831 logements neufs seront érigés à l’horizon 2023, le parc domanial voyant, de facto, sa capacité d’accueil croître de 43%. D’ici la fin 2023, à moyen terme donc, 900 logements neufs devraient être livrés.

Rien que pour l’année 2020, l’inscription budgétaire se chiffre à 174,5 millions d’euros. "Un investissement sans précédent", assure Serge Telle, le ministre d’État.

Une coquette somme que l’on doit, notamment, au début du chantier du "Grand Ida". Une opération qui (re) dessinera littéralement un nouveau quartier avec 140 logements, une crèche, l’Amapei, des espaces verts. Ce même projet qui, l’an passé, avait suscité l’ire de la majorité Primo! lors des débats budgétaires au cœur de l’Hémicycle.

"Sans trahir de secrets de délibérations, je peux vous dire qu’il n’y aura pas de difficultés. La majorité du Conseil national nous a donné quitus sur ce projet structurant. Je ne pense pas que Grand Ida soit un objet de contentieux possible. On est d’accord sur le programme, le budget et les délais (fin 2022, N.D.L.R.)", jure Serge Telle.

Le gouvernement princier n’exclut pas, d’ailleurs, d’imaginer une phase deux, voire trois, pour "Grand Ida". "Sans doute moins coûteuses et moins ambitieuses d’un point de vue technique mais qui permettraient de construire plusieurs dizaines de logements en plus", rajoute Jean Castellini, conseiller de gouvernement - ministre des Finances et de l’Économie.

L’année 2020 verra aussi la clôture définitive du fâcheux dossier des Jardins d’Apolline et le retour à la maison de l’intégralité des résidents qui avaient subi, malgré eux, la crise sanitaire, les malfaçons et, de fait, la mauvaise utilisation de la laine de bois.

"Des logements impeccables, remis à neuf, sans humidité, sans réseaux fuyants. On a pu traiter ce dossier de façon exemplaire car on a des finances publiques saines. C’est la fin, pour nous, de ce qui a été un caillou dans notre chaussure. Ce débat-là est clos", martèle Serge Telle.

Transition numérique et cadre de vie

Comment améliorer le cadre et la qualité de vie?

"Les sondages du gouvernement et du Conseil national relèvent les mêmes choses: un certain nombre de nuisances en termes de circulation, de bruit, de poussières liées aux chantiers.Le diagnostic est partagé.Quel que soit le révélateur, on avait besoin de cette photographie.

L’idée est de répéter cela dans le temps et voir ce qui évolue. On est en train de se doter des outils pour faire face à ces nuisances », clame SergeTelle, le ministre d’État.

Robert Colle, secrétaire général du gouvernement embraye: "Dans le discours du ministre d’État se dessine un plan qui comporte plusieurs axes : des mesures d’encadrement, des mesures incitatives et financières sur le bruit, sur le contrôle de certains commerces qui gênent les gens…"

En 2020, la rénovation de la plage du Larvotto se poursuivra pour un achèvement prévu à l’été 2021.

La digue sera agrandie, la plage réhabilitée et de nouvelles surfaces commerciales feront leur apparition en plus des commerces déjà existants avant le chantier.

Par ailleurs, deux sites de détente sportive connectée seront prochainement inaugurés.

45 millions d’euros pour la transition numérique

À la lecture du budget primitif 2020, on note les investissements plus conséquents dans le domaine de la transition numérique, cheval de bataille de la Principauté, laquelle a entamé sa mue digitale en 2018. 45 millions d’euros pour l’année à venir contre 26,9 millions d’euros en 2019.

Dans ce sens, deux lois numériques ont récemment été votées au Conseil national.

"L’informatique, c’est 800 millions d’euros dans le PIB, note Serge Telle, ministre d’État. Grâce au numérique, on améliore l’usage de la ville, les rapports entre l’administration et les administrés, la façon de travailler.Plus vite avec moins de papiers."

Chiffre intéressant: la dématérialisation des bulletins de paye, au nombre de 672.000 par an, permettrait d’économiser 3,4 tonnes de papier.

L’un des projets du gouvernement est de créer une pépinière sur 1.200 m² dédiée à l’emploi des Monégasques et à la création d’entreprises des Monégasques.

Galerie de Fontvieille: 2 ans d’études et 36 mois de chantier