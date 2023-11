Non, Monaco ne fait pas des ports de Menton une stratégie "prioritaire"

Le document est signé de Marinella Giardina, la P.-D.G. de la SPL des ports de Menton. Elle indique au destinataire, Olivier Lavagna (le directeur général de la société d’exploitation des ports de Monaco): "dans la continuité de la réunion du 13 juillet dernier avec la Ville de Menton et la CCI [...] je vous confirme notre intérêt commun pour constituer un groupement d’intérêt public (GIP) qui se substituerait à la société publique locale (SPL) des ports de Menton pour gérer le vieux port de Menton et le nouveau port de Garavan, soit près de 1.400 places au total."

La suite de la missive, que Nice-Matin a pu consulter, évoque les contours d’une convention de partenariat et la "constitution et mise en fonctionnement du GIP au plus tard au mois de juin 2024." Date du courrier? Le 31 juillet 2023. Soit quelques jours après que Marinella Giardina a eu en main un premier rapport émis par la société PKF Arsilon révélant les irrégularités des comptes 2023 de la SPL sous l’ère Mathieu Messina, ex- P.-D.G de la SPL et adjoint au maire de Menton. Le timing pose questions.

La reprise en régie écartée

Des questions soulevées vendredi soir par Jean-Christophe Storaï en conseil municipal. L’élu d’opposition a interrogé le maire de Menton afin de comprendre, entre autres, "pourquoi ce rapprochement avec Monaco", et "à quel moment [il] allait être rendu public"?

Yves Juhel, sur la défensive, recontextualise. Il indique avoir sollicité Marinella Giardina pour travailler sur différentes hypothèses afin de financer les futurs travaux des ports. Trois sont à l’étude: Poursuite de la gestion et de l’amélioration des installations portuaires par la SPL. Lancement d’une procédure de mise en concurrence en vue de déléguer l’exploitation des ports à une entreprise ou un groupement d’entreprises privées. Maintien de la commune de Menton aux commandes de cette entité économique au moyen d’un outil juridique tel que le GIP.

Contrairement au contenu de la lettre, Yves Juhel assure qu’il n’est "pas envisagé de substituer un nouvel exploitant à la SPL." Il écarte au passage "la reprise en régie des ports."

Sur le rôle des administrateurs de la SPL, les mesures de contrôles en 2022, sur le conflit d’intérêts auquel s’exposerait Marinella Giardina (la P.-D.G. est aussi salariée de la CCI), sur la venue de l’inspection du travail sur site, le maire refuse de répondre, estimant que la Justice doit faire son travail. Seule confirmation, la redevance de la SPL aurait été versée à la Ville TTC, et non hors taxe. Une erreur qui s’élèverait à 1,2 million d’euros selon Jean-Christophe Storaï. "On discute de ce problème, c’est exact. Il sera réglé comme il doit l’être", affirme Yves Juhel.

"Pas une cible prioritaire"

Contacté, Olivier Lavagna, le directeur général de la société d’exploitation des ports de Monaco, dément tout intérêt pour l’infrastructure mentonnaise.

"Les Ports de Monaco n’ont pas donné suite mais ce, pour des raisons qui sont sans rapport avec les récentes révélations sur le prédécesseur de Marinella Giardina. Les tailles de places sont en effet relativement petites à Menton et ne constituent pas, partant de là, une cible d’investissement prioritaire pour les Ports de Monaco à l’heure actuelle. Nous préférons en effet concentrer le travail de notre équipe sur d’autres projets, que nous considérons comme stratégiquement plus importants."

Plus que deux hypothèses, donc…

Le port de Cala del Forte, à Vintimille, est depuis 2021 le troisième port de Monaco. Photo DR.