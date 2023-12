Menton: le local du Parti communiste tagué, une plainte déposée

La section mentonnaise du Parti communiste français a eu la désagréable surprise de retrouver son local tagué ce samedi 2 décembre. L’inscription: "PCF, danger", était accompagnée d’une croix celtique.

Le PCF condamne la dégradation

"C’est avec la plus grande fermeté que la Fédération du PCF des Alpes-Maritimes tient à condamner les attaques et les dégradations dont a été victime la section de Menton. Aujourd’hui, plus que jamais, les communistes combattront sans relâche et sans faiblesse les idées nauséabondes et xénophobes de l’extrême-droite", a réagi la Fédération du PCF des Alpes-Maritimes.

Une plainte a été déposée.