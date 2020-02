Menaces, vandalisme, excréments... Dans ces communes de la Côte d'Azur, les élections municipales cristallisent les tensions

Ah! la campagne électorale: ses candidats, ses tracts, ses programmes, ses réunions publiques... et ses petits actes aussi anonymes que nauséabonds.

Le genre de chose qui vous pourrit l'atmosphère d'une commune pendant des semaines, fait monter d'un cran la tension et met la politique au niveau du caniveau.

Lettre de menaces, post Facebook, tags sur la vitrine de la permanence et même excréments déposés dans la boîte aux lettres, voilà ce à quoi on a droit dans des villes et villages de la Côte d'Azur.

Voire, pire, une munition glissée avec délicatesse dans une belle enveloppe vierge à l'attention d'un maire sortant!

Voici un petit récap' de cette campagne électorale 2020 où tous les coups ne sont pas permis.

lettre de menaces et balle à gourdon