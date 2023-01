"Menacer les parlementaires est une atteinte à la démocratie": Renaud Muselier revient sur les mouvements liés à la réforme des retraites

Renaud Muselier était l'invité d'Apolline de Malherbe ce mardi matin sur RMC. L'occasion pour le président de la région Paca de revenir sur la question de la réforme des retraites et des manifestations à venir ce jeudi 19 janvier.

"Je ne sais pas s'ils souhaitent punir les français d'une réforme qu'ils n'arrivent pas à maîtriser", a assuré l'intéressé. Une réaction aux risques de coupures qui pourraient survenir dans la région ainsi que dans le reste de la France.

Des risques et "menaces" qui viennent en complément de celles adressées directement aux parlementaires ayant pris part au débat sur les retraites. Une attitude que dénonce le président du conseil régional affirmant que: "Menacer les parlementaires qui prennent position, c'est une atteinte à la démocratie et c'est une chose condamnable".

Une mobilisation qui se généralise pour tenter de faire front contre la réforme des retraites présentée par le parti présidentiel, qui vient englober les lycéens. "Je suis surpris de voir des lycéens qui manifestent pour des droits qui concernent leur retraite, alors qu'ils n'ont pas commencé à travailler".

"Je pense qu'aujourd'hui ce n'est pas le problème majeur des français" a-t-il ajouté. "Ce qui a été mis en place après guerre ne fonctionne plus. Les Français les plus modestes et les travailleurs pauvres, voilà ce qui est le plus problématique", a-t-il assuré.

Une opinion partagée avec Eric Ciotti?

Anciennement "ami" au sein de la même famille politique, Renaud Muselier n'a pas souhaité réagir en particulier au sujet d'Eric Ciotti, désormais à la tête des LR. Il a juste tenu à préciser "je dis à LR qu'il est bien de redevenir cohérent".

"On a une économie assistée"

Alors en pleine interview, un auditeur prénommé Alex, quadragénaire et chef d'entreprise affirme que cette reforme est "nécessaire", avant d'ajouter "il faut arrêter avec toutes ces personnes qui veulent profiter du système, il va bien falloir rééquilibrer les dépenses. On vit au-dessus e nos moyens depuis plusieurs dizaines d'années" assure l'auditeur.

Une vision des choses partagée par le président du conseil régional. "On est dans une société très à droite sur le plan régalien et à côté de ça on demande à l’Etat de nous aider partout et tout le temps avec un Etat-providence" explique-t-il.

Avant d'ajouter: "Il faut prendre en considération tous ceux qui souffrent vraiment beaucoup".