Marion Maréchal et la prière islamique organisée par deux élèves dans une école de Nice : "Il faut des sanctions"

Au nord de Nice, deux enfants de CE2 âgés de 8 ans ont organisé une prière, à la pause de midi, dans la cour de leur école. La rectrice de l’Académie de Nice et le maire de Nice ont dénoncé une “atteinte à la laïcité”. Face à ce genre de situation, faut-il sanctionner les enfants ? Les parents ? Et si oui, de quelle façon ?

"Je pense qu'il faut une graduation dans la peine, d'autant plus si ce sont des jeunes enfants. Il est évident que ça doit commencer par un avertissement et puis ensuite, si ça se réitère, finir en sanction. Ça me paraît absolument indispensable que l'école reste un sanctuaire et que la laïcité y soit respectée. Ce qui m'interpelle, c'est qu'on voit là de très jeunes enfants, malgré tout, qui sont dans une revendication d'ordre religieuse. Et ce qui est révélateur à travers cela, c'est bien souvent que ce ne sont pas simplement des initiatives individuelles", a déclaré Marion Maréchal, "Oui, ça doit aboutir si cela se réitère de manière grave à des sanctions, bien sûr, vis- à- vis des élèves, jusqu'à potentiellement, selon la gravité de l'acte, l'expulsion de l'établissement, mais aussi si les parents font preuve de mauvaise volonté et ne répondent pas présent au respect des règles de l'établissement à la privation des aides sociales, parce que je ne crois pas qu'on puisse bénéficier de la solidarité nationale si on remet en cause gravement les règles qui font justement cette cohésion nationale".