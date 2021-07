Marine Le Pen réélue à la tête du RN, Jordan Bardella désigné "premier vice-président"

Marine Le Pen, seule candidate à sa succession, a été réélue sans surprise dimanche 4 juillet à la présidence du Rassemblement national pour un quatrième mandat, lors d'un congrès à Perpignan.

Puisqu'il avait été décidé qu'elle quitterait temporairement sa fonction à l’automne pour se consacrer à la présidentielle, Jordan Bardella a été désigné "premier vice-président" pour la remplacer à la tête du parti pendant la campagne, selon la nouvelle direction du RN. Le passage de témoin aura lieu à la rentrée politique du parti, prévue en septembre. Le maire de Perpignan, Louis Aliot, qui convoitait aussi ce poste, a été désigné "vice-président", ainsi que le maire d'Hénin-Beaumont Steeve Briois.

Selon les résultats du scrutin dépouillé jeudi et proclamés dimanche au congrès du parti à Perpignan, la dirigeante d'extrême droite, à la tête du RN depuis 2011, a été élue à 98,35% des voix des adhérents (1,22% d'entre eux ont voté blanc, et il y a eu 0,43% de bulletins nuls).

Des questions, après la défaite des régionales

Mercredi, Marine Le Pen avait appelé à "la mobilisation" face à "la submersion [migratoire] programmée de l'Europe". Deux jours plus tard, elle a également publié, avec 15 alliés européens, une déclaration commune visant à une "grande alliance au Parlement européen", marque d'un "travail de rassemblement", selon le RN. "On ne va pas revenir au Front national" et "nous avons encore besoin d'aller chercher du monde" pour "ouvrir et pas rétrécir", a insisté le porte-parole Sébastien Chenu.

Les élus, cadres et militants étaient venus au congrès avec des questions après la défaite des Régionales, qui ont été effleuré lors des tables rondes samedi. Le maire de Moissac, Romain Lopez, a souligné qu'une victoire, "ça passe par une implantation locale", revenant sur son expérience de candidat qui n'a pas affiché l'étiquette du RN. Il a aussi défendu le besoin de "cadres locaux enracinés" qui "puissent s'exprimer sur la durée, en toute liberté".