Marine Le Pen passe la main à Jordan Bardella à la tête du RN

Jordan Bardella devrait accéder, samedi 5 novembre, à la présidence du RN, permettant à Marine Le Pen de se concentrer sur l'Assemblée et ses ambitions élyséennes intactes. Mais l'exclusion d'un député RN pour des propos jugés racistes vient perturber l'intronisation attendue.

Initialement pourtant, le weekend devait être l'opportunité d'orchestrer une transition tranquille dans un parti à l'histoire mouvementée. En effet le résultat du vote des adhérents, qui sera révélé samedi matin à la Mutualité à Paris, doit mettre fin à un faux suspense: après trois mois de campagne, nul n'imagine que le président par intérim échoue face à son rival, le maire de Perpignan Louis Aliot.

"La question, c'est l'ampleur de sa victoire", résume un cadre, alors que l'eurodéputé s'est fixé pour objectif d'obtenir au moins 67,65% des voix, le score obtenu par Marine Le Pen face à Bruno Gollnisch pour succéder à Jean-Marie Le Pen il y a onze ans.

Il s'agit pour Marine Le Pen de se libérer des tâches internes parfois ingrates, alors que l'épicentre du RN se trouve désormais à l'Assemblée nationale, où la députée du Pas-de-Calais rayonne sur un groupe de 89 élus et consolide plus que jamais son assise politique et médiatique.