Marine Le Pen compte sur les élections municipales pour mieux préparer la présidentielle de 2022

Le parti ne donne pas d'objectifs chiffrés. Selon France inter, le RN voit une cinquantaine de villes gagnables, au lieu de 100 comme évalué auparavant.

D'après une étude pour la fondation Jean Jaurès, le parti aura plus de mal dans les grandes villes, où l'électorat plus riche et plus diplômé ne lui est pas favorable, et les villes très petites, où il n'a "pas des forces militantes suffisantes", alors que les adhésions ont baissé depuis 2017, et où "la dédiabolisation est loin d'être achevée".

Pour donner "l'exemple", trois députés sur six (Louis Aliot, Sébastien Chenu et Ludovic Pajot) conduiront des listes. Marine Le Pen, déjà dans les préparatifs de 2022, ne se présentera pas.