Lors de la première rencontre méditerranéenne des écoles de cirque, qui s’est déroulée le mois dernier à Tourrette-Levens (Alpes Maritimes), une des élèves de Cirkadance a été remarquée par l’organisateur de l’événement, le docteur Alain Frère qui est à l’origine de la création du Festival International du Cirque de Monte Carlo et qui en est toujours conseiller artistique.

Marilou Dubois a ainsi été sélectionnée pour participer à la dixième édition du « World circus day » à Monaco, samedi 20, qui se déroulera en présence de SAS la princesse Stéphanie.

La jeune élève de Gaby Van Roon et Jean-Claude Cazettes, âgée de 17 ans, va se retrouver sur la célèbre piste du chapiteau de Fontvieille pour un numéro de trapèze, discipline qu’elle affectionne particulièrement. C’est un formidable tremplin pour cette artiste qui pratique les arts du cirque depuis six ans à Seillons, son village, qui a intégré la compagnie Cirkadance et qui ambitionne d’entrer un jour au Cirque du Soleil.