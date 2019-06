Marie-Pierre Gramaglia et Stéphane Valeri s'affrontent sur le thème de la qualité de vie à Monaco

"De la démagogie!"

Un argument, là encore, pas recevable pour Stéphane Valeri: "Donc au Luxembourg, qui va décréter la gratuité sur son territoire, ce sont des abrutis ? Les villes scandinaves qui pratiquent cette politique, des débiles ? Pourquoi vous faites cette gratuité pour afficher une image de ville modèle pour la journée de l’Environnement si vous n’y croyez pas ? On a investi 5 millions d’euros à Beausoleil pour les escalators et nous en sommes satisfaits, on ne peut pas mettre la même somme à Monaco?"

Quelques applaudissements dans la salle. "C’est de la démagogie", lui répond Marie-Pierre Gramaglia. Nous voulons investir là où ça apporte quelque chose. La gratuité des bus, ça n’apportera rien. Les ratios recettes sur dépense des villes que vous avez citées le prouvent, vous ne sortez que les éléments qui vous intéressent. D’ailleurs, Paris a renoncé à la gratuité des transports en commun."

Réponse de Stéphane Valeri: "On en reparlera au Conseil national, et on va vous trouver 5 millions d’euros dans le budget de l’État de dépenses beaucoup moins utiles, que le gouvernement pourrait économiser, et les transférer pour une année en faveur de la gratuité des bus."

Dans la salle, on mesure les difficultés qu’ont le gouvernement et le Conseil national à se comprendre, parfois. "On s’aime beaucoup mais c’est la force de nos institutions", désamorce Stéphane Valeri.

Des idées ont fusé, tout de même. Beaucoup de bruit pour rien? L’avenir le dira.