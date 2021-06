Maintien, réunion secrète, retrait... On vous raconte le virage à 360° de Jean-Laurent Félizia

Lundi au petit matin, Jean-Laurent Félizia ne lâche rien. La nuit ne lui a pas porté le conseil que les Yannick Jadot ou autres Olivier Faure escomptaient. Contre vents et marées médiatiques, il confirme sa volonté de maintenir la liste du Rassemblement écologique et social (RES) au second tour... avant de finalement renoncer en milieu d’après-midi.

Au terme d’une réunion secrète et à huis clos lundi entre 13 h et 15 h, Jean-Laurent Felizia a finalement dû se résigner à une nouvelle éclipse électorale totale des forces de gauche. Comme en 2015, la gauche au nom du Front républicain se retire.

Vu de l’intérieur, tel n’était pourtant pas le scénario pré-écrit dimanche en fin d’après-midi. Récit d’une rotation à 360°. 24 heures chrono de faux suspens ?

Plus vite que leur ombre ?

« Le maintien, ce n’était pas l’option que nous privilégions... Et puis, dimanche en fin, d’après-midi, tout s’est précipité, et Jean-Laurent s’est exprimé, peut-être un peu vite, dans les médias ! », raconte, sous couvert d’anonymat un de ses colistiers.

La faute au sondage, une fois encore ? A prédire une vague, que dis-je, une déferlante Bleue Marine sur la région, les enquêtes d’opinion, avaient figé la stratégie du RES avant même que le premier bulletin ne soit déposé dans une urne.

S’il était hors de question d’un retrait pur et simple, la tendance était alors à une fusion avec Renaud Muselier. « Fusion technique », précise un des proches de Félizia. « Pas question d’alliance sur le fond. Nos candidats qui intégrant la liste de fusion se seraient engagés à refuser tout mandat exécutif en cas de victoire ! »

L’histoire ne dit pas si des contacts ont été pris en amont avec l’entourage de Renaud Muselier pour esquisser les contours de cette « fusion technique » en forme de Front républicain inédit...

« Les yeux dans les yeux, Jean-Laurent m’a certifié qu’il ne l’avait pas fait », confesse Xavier Garcia, patron du PS06, membre de la liste RES.

Pour autant, tout semble réglé comme du papier à musique... Il est alors 18 heures. Il fait chaud boulevard de Friedland à Marseille. « On est préparé psychologiquement à un écart monstrueux de 10 points voire plus. »

Le timing médiatique est arrêté par l’équipe de Félizia. Il doit prendre la parole autour de 20 h 30. Un discours global qui évitera toute projection sur le second tour.

Le QG en fusion...

Lorsque les premières estimations fiables tombent, tout bascule. Certes, la vague RN est importante, mais les électeurs, du moins ceux si peu nombreux qui se sont déplacés, ont posé des dos-d’âne sur boulevard électoral que les sondeurs ouvraient devant Thierry Mariani.

A la sortie des isoloirs, le bras armé de Marine Le Pen en Paca ne distance plus Renaud Muselier que de « un ou deux points ». « Avec les 5 % de Governatori qui sont déjà promis à Muselier, on se dit que les cartes sont rebattues, que le RN a fait le plein des voix comme toujours donc que les abstentionnistes du 1er tour viendront faire barrage... Donc que le spectre de l’éternel effacement de la gauche, n’est plus une fatalité. »

Le grand basculement

Le téléphone chauffe entre Marseille et les QG parisiens d’EELV ou du PS. Vrai ou faux, Jean-Laurent Félizia est alors persuadé qu’il aura le feu - fatalement vert - de Paris. Par SMS, par téléphone, les militants, eux, font le job en noyant les smartphones des leaders du Rassemblement écologique et social de suppliques, voire d’injonctions au maintien d’une liste de gauche au second tour.

En quelques minutes, le scénario est réécrit. C’est très chaud au téléphone avec Olivier Faure. La prise de parole de pur principe de Félizia se transforme en un engagement ferme à continuer le combat électoral. Séisme !

Sur les plateaux télé, les leaders nationaux de la gauche et de l’écologie continuent d’en appeler au « retrait Républicain ». Depuis Correns, dans le Var, Alexandre Latz, du mouvement Place publique, annonce qu’il se retire de la liste. « Quand on représente moins de 5 % des inscrits... on ouvre les yeux, on prend acte de la défaite », écrit-il sur son compte Twitter.

A Antibes, Arnaud Delcasse, un autre colistier du RES, lui emboîte le pas, fustigeant une « attitude minable », motivée par des questions de « confort personnel ou pour un petit strapontin régional ».

La grève des bulletins de vote ?

Pas d’hémorragie massive sur la liste RES qui, seule, serait de nature à dissuader Jean-Laurent Félizia de maintenir son cap. Mais le malaise rode ! Au point de susciter des propositions « en-même-temptistes » assez déroutantes dans les rangs du RES. Ne pas fournir, par exemple, de bulletins RES aux bureaux des départements alpins... afin de limiter l’impact de la triangulaire. Surréaliste mais véridique !

Une idée saugrenue qui fera finalement aussi long feu que le désir de Jean-Laurent Félizia d’aller au bout : « Dimanche soir nous étions douze à faire corps autour de lui. Après une trop courte nuit, il s’est retrouvé en première ligne à Marseille. La tension, il l’a prise de plein fouet et tout seul ! »

Pouvait-il y résister ? La réponse est non. Quand Don Quichotte Félizia a perdu un à un ses Sancho Panza, la messe était dite. Le PCF marseillais et Place publique ayant les premiers quitter le navire du jusqu’au-boutisme électoral, la pression des instances nationales d’EELV voire du PS ont fait le reste !