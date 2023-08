Dans le Var pour commémorer le débarquement de Provence, Emmanuel Macron recadre la jeunesse à Bormes-les-Mimosas

Six ans qu’Emmanuel Macron se rend tous les 17 août à la commémoration de la libération de Bormes-les-Mimosas. Idem cette année donc, pour le 79e anniversaire du débarquement de Provence en pleine canicule. Mais première fois sans être aux côtés de Pierre Velsch ou Henri Fabre, derniers commandos d’Afrique décédés ces derniers mois.

19h15, le président de la République descend de sa Peugeot 5008 pour serrer la main de Sébastien Lecornu, ministre des Armés, qui a passé plusieurs jours dans le Var. Ainsi qu’au maire de Bormes François Arizzi, à qui Emmanuel Macron remettra la légion d’honneur dans la foulée.

Lottiaux, Estrosi et Falco

Direction le monument aux morts devant la mairie, au bras de Brigitte Macron, lunettes de soleil et tailleur blanc. Parmi les quelques dizaines d’invités, le député RN du Var Philippe Lottiaux ainsi que le maire de Nice Christian Estrosi (une première), installé devant. Et à gauche, Hubert Falco, récemment démissionné de ses fonctions de maire de Toulon pour une affaire de recel de détournement de fonds publics (peine dont il a fait appel).

À Arizzi, les premiers mots. Celui-ci félicite "la fidélité du couple présidentiel", puis évoque "les Français de toutes origines, de toutes couleurs de peaux qui ont lutté contre l’envahisseur" guidés par Charles de Gaulle "comme un phare".

L’édile pro-macroniste a ensuite rappelé "à une partie de la jeunesse que le courage, ce n’est pas de piller des bâtiments publics, de molester des élus, de poignarder un jeune pour un regard mal interprété, de tuer des personnes âgées à coups de pied et de poings sous prétexte de demander de faire moins de bruit ou encore de se regrouper en bandes de voyous sans faire preuve d’aucune compassion". Et de citer les noms des soldats morts pour la France, tout comme les "nouveaux défis qui se présentent près de chez nous et en Afrique". En terminant par "la planète en danger".

"Il y a chez nos jeunes un appétit de liberté"

Place au chef de l’État, dont le discours est particulièrement attendu. Celui-ci envoie du "Cher Christian, cher Hubert", et redit sa joie d’être là, "un pèlerinage annuel".

Puis il rend hommage aux jeunes ayant participé au débarquement de Provence, "prêts à mourir pour la liberté collective", avant d’évoquer la jeunesse française de 2023. "Il y a chez nos jeunes un appétit de liberté, un idéalisme qui se cherchent parfois. Et auquel nous devons répondre. Sans quoi, parfois, cette aspiration noble se retourne contre elle-même et sape les fondations de cette nation de liberté, d’égalité et de fraternité initiée en 1789". Et il ajoute: "Hors de ce champ commun prospèrent la division, la désunion, qui pavent la voie du chaos et de l’injustice."

Les jeunes libérateurs de 1944 "nous ont montré qu’exercer sa liberté", "ça n’est pas une frénésie de transgression, ça n’est pas une fièvre de renverser les interdits. C’est d’abord et avant tout une volonté maîtrisée et forte, capable d’assumer les contraintes qu’elle se choisit" [...] "Et cette liberté-là, qui n’existe que parce qu’elle est toujours et d’abord collective, les droits qui s’ensuivent qui ne sont là que parce qu’il y avait d’abord des devoirs, c’est ce dont nous devons nourrir nos jeunes générations."

Le reste du discours sera pour Pierre Velsch, et le devoir de mémoire, qui est "de notre responsabilité".

Déambulation express

Après une virée en scooter des mers, un autre chez un glacier du Lavandou et un restaurant en famille sur la plage du Cabasson, au pied du fort de Brégançon, c’est l’unique sortie officielle du président de la République pendant ses vacances qualifiées de "studieuses" par l’Élysée.

La soirée se poursuit avec une déambulation express à la rencontre des habitants et vacanciers, derrière les barrières. Tous fans, tous avec des smartphones en main. Y compris Marius, 17 ans, qui lui confie son envie de "faire comme lui, président". "Je suis au summum", lâche-t-il. Emmanuel Macron vient de lui proposer un stage à l’Élysée. Son entourage a pris son numéro. Seul bémol, aux yeux du futur terminal, la gestion de la Covid: "Il aurait dû s’excuser pour les erreurs."

On entend aussi des "bravo" et des "merci", loin des bruits de casseroles post-réforme des retraites. Des scènes d’hystérie et de bousculade. Cinq minutes chronos.

Réunion le 23 août à l’Élysée

La semaine prochaine, fini la côte varoise. Le chef de l’État rejoindra Paris, où il réunira son gouvernement le 23 août à l’Élysée. À lui de contrer l’absence de majorité absolue à l’Assemblée nationale. Comme il l’a confié au Figaro Magazine, il compte sur "une initiative politique d’ampleur" et souhaite "réunir autour d’un projet clair et simple tous ceux qui veulent s’y retrouver, sans leur demander d’adhérer à tout". Sur la pile des dossiers de la rentrée, l’écologie, les services publics, le travail, l’ordre, le progrès et l’immigration.