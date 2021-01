"M. Trump alimente les théories complotistes par ses propos extravagants", selon le Prince Albert II

Ce jeudi, le souverain n’a pas mâché ses mots ni caché ses craintes quant à la politique de terre brûlée du 45e président des États-Unis, Donald Trump.

Les images du Capitole envahi, avec un bilan de quatre morts, sont sidérantes. Comment avez-vous réagi en les découvrant ?

J’ai été vraiment choqué par ces scènes ahurissantes. Malheureusement, je m’attendais à ce qu’il y ait une réaction de l’électorat de M.Trump, mais pas à de telles protestations. Son message les a incités à se révolter et à agir de façon violente, jusqu’à pénétrer dans un bâtiment qui incarne la démocratie. C’est choquant et cela montre bien l’évolution des choses sous la présidence de M.Trump.

Cette situation marque l’aboutissement d’une série de mensonges proférés par Donald Trump…

Oui, on voit à quel point ce tissu de mensonges peut entraîner une large partie de son électorat à mettre en doute les résultats d’une élection et la parole de ceux qui ont dit qu’il n’y avait aucun problème sur le scrutin. M.Trump alimente les théories complotistes par ses propos extravagants et infondés.

Vous aviez déjà été très critique à l’égard du président américain sur la question de l’environnement…

J’ai eu hier (lire mercredi) une information qui est passée inaperçue. D’après une ONG américaine qui travaille avec la Fondation Prince Albert II, le président Trump a mis son véto à l’interdiction d’utiliser des filets maillants sur toute une zone de la côte ouest américaine. Si le président Biden ne rétablit pas tout de suite l’interdiction, toute une partie de la flotte de pêche va les utiliser avec un impact catastrophique sur l’écosystème du Pacifique, et plus largement.