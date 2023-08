Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme à Monaco: Pierre Dartout souhaite "des relations apaisées avec le Conseil national"

Un dossier qui occupe les discussions entre le gouvernement et le Conseil national: le vote d’une série de textes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Un arsenal réglementaire pour mieux se conformer, ici aussi, aux standards européens et répondre aux exigences du comité Moneyval. Lequel a placé la Principauté en procédure de "suivi renforcé" après les conclusions de son rapport le 23 janvier. C’est donc une course contre-la-montre dans laquelle est engagée la Principauté. Puisque le pays doit convaincre des progrès réalisés dès le mois de juin 2024 auprès du Groupe d’action financière (Gafi) puis auprès du Conseil de l’Europe en décembre 2024.

Un calendrier contraint, qui n’est pas sans entacher les relations entre l’exécutif et le parlement monégasque. Lundi, la partie II du projet de loi a été adoptée à la majorité. "Cette loi a été votée, pour moi c’est l’essentiel", a souligné Pierre Dartout, qui a repris la parole en fin de séance, pour le moins tendue, pour faire une mise au point.

Les élus se sont montrés offensifs lors de l’examen de la partie I et II de ces textes. Les relations peuvent-elles s’apaiser?

Il faut qu’elles s’apaisent, c’est l’intérêt de tous. Le Conseil national, incontestablement, a beaucoup travaillé, je ne le conteste pas. Mais les services de l’État ont beaucoup travaillé, aussi, à l’élaboration des projets de loi. On est dans une situation exceptionnelle, notamment parce qu’on est contraints par le calendrier qui nous demande de voter quatre lois dans un délai satisfaisant. C’est bien d’avoir déjà voté les deux premières lois. Il y a eu, peut-être, des petites incompréhensions, non pas à la veille du vote mais une semaine avant. Où l’on a reçu un texte avec un certain nombre d’amendements. [...] J’ai pris la responsabilité d’écrire à la Présidente pour dire que tel ou tel point posait problème. Il y a eu des discussions et nous avons écrit à nouveau pour dire que l’on ne s’opposerait pas aux amendements parce qu’on voulait que le texte soit voté, même s’il n’était pas parfait. Nous avons fait une dernière lettre pour confirmer un certain nombre de choses dans laquelle certains points mentionnés se sont traduits par des modifications des amendements du Conseil national. Ce que nous avons écrit n’était donc pas totalement inutile. Le rendez-vous est pris à la rentrée pour être plus clair sur la méthode*. Je comprends que l’on ne soit pas d’accord avec nous, qu’on nous dise que le calendrier est contraint, en revanche il ne faut pas dire que nous regardons avec mépris certains amendements ou que nous considérons le Conseil national comme une chambre d’enregistrement. C’est inexact. La procédure c’est que le Conseil national a le dernier mot. Ce que peut faire le gouvernement c’est retirer le texte. Il faut trouver le bon équilibre et le bon équilibre c’est qu’il n’est pas interdit au gouvernement de dire ce qu’il pense. On est au cœur d’un système parlementaire normal.

Les élus espèrent que les textes seront effectifs le plus vite possible. Garantissez-vous que les moyens seront déployés?

Dans les amendements du Conseil national, il y avait des choses très pertinentes et notamment la date de publication de la loi. On se donnait un certain confort et ça va nous amener à travailler plus vite, notamment pour préparer les textes d’application. Ce qu’il faut bien comprendre c’est que ça prend du temps. On est sur une matière extrêmement sensible, source de contentieux, il ne faut pas écrire n’importe quoi. Donc il faut un minimum de temps. Mais le calendrier pèse sur nous. Il faut non seulement qu’on ait la conformité technique mais aussi l’effectivité des mesures, c’est-à-dire leur réelle application.

*En fin de séance lundi, Brigitte Boccone-Pagès a rejoint les propos de Pierre Dartout à propos de la nécessité de revoir "ensemble les méthodes de travail" dès le mois de septembre pour que le Conseil national et le gouvernement ne revivent plus "ce que nous venons de vivre".