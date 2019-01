Lors de ses vœux à la presse, le Ministre d'Etat s'indigne des violences faites aux journalistes en France et déplore la "disparition d'une forme de démocratie"

"Je me demande ce qui s’est passé, en France, pour que des professeurs soient agressés, pour que les journalistes se fassent taper dessus. En portant atteinte à ces personnes, on fait le triste constat qu’une forme de démocratie est en train de disparaître. Que l’on puisse prendre votre travail pour autre chose que ce qu’il est, c’est-à-dire la recherche de

la vérité, de quoi cela est-il le nom ? Ailleurs, on emprisonne les journalistes. Je suis indigné."

Ce mardi soir, au Yacht-club, le Ministre d’État avait sous les yeux une fiche détaillée des points qu’il souhaitait aborder devant une quarantaine de représentants de la presse

locale...