L'opposition et les élus dénoncent "un dialogue qui n'existe pas" avec l'exécutif autour de la gestion de la crise sanitaire

De son côté, Emmanuel Macron pourrait annoncer, ce week-end ou lundi, de nouvelles restrictions sanitaires, dont un possible troisième confinement.

"Consensus dégagé"

En attendant de connaître la ou les décisions du Président, la chorégraphie est désormais bien réglée, avant chaque tour de vis ou desserrement des contraintes: en quête affichée de consensus, et souvent à la demande des acteurs, l’exécutif entreprend un vaste tour de table de l’échiquier politique, écoute les doléances et recommandations sur les masques, tests ou vaccins. Et constate in fine les désaccords au moment de trancher.

Une nouvelle représentation de ce ballet a eu lieu, ce jeudi après-midi, avec la réception par Jean Castex des groupes parlementaires du Sénat et de l’Assemblée, ainsi que des représentants des associations d’élus.

En début de soirée, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a annoncé que les concertations menées à Matignon ont "dégagé un consensus autour de la fragilité de la situation épidémique, et un second consensus qui découle directement du premier, [...] la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour freiner la circulation du virus dans les prochains jours".

Avant même le début de ces rendez-vous, le patron du PS Olivier Faure a fustigé la "mise en scène d’un dialogue qui n’existe pas", puisqu’"on va consulter les présidents de groupe la veille d’une décision qui a probablement déjà été prise".

Dans un contexte tendu à l’Assemblée par la fin, contestée par l’opposition, de la mission d’information des députés sur la gestion par le gouvernement de la crise du Covid-19, La France insoumise a, elle, dénoncé "la pente glissante de l’autoritarisme du pouvoir macroniste".

"La ficelle est énorme"

"La ficelle honnêtement est énorme", s’est de son côté insurgé sur BFMTV le député européen RN Nicolas Bay. Les mêmes critiques reviennent à l’issue de ces réunions, les élus reprochant au gouvernement d’avoir entendu sans écouter, ou de ne pas donner suffisamment d’éléments chiffrés ou d’analyse pour participer à une décision éclairée.

Les parlementaires PS ont ainsi réclamé, ce jeudi matin, dans un courrier à M. Castex de leur "communiquer au préalable les modèles épidémiologiques et l’ensemble des données et rapports" dont il dispose.

Les collectivités sont remontées

Quant aux collectivités, pour la plupart mécontentes de la conduite de la campagne de vaccination, elles ont donné le ton dès mercredi: les Régions, estimant leurs propositions ignorées, ont affirmé qu’elles laisseraient désormais le ministre de la Santé Olivier Véran "gérer seul la situation".

Pour montrer que le Parlement est pris en compte, les mesures à venir feront l’objet d’un débat et d’un vote à l’Assemblée et au Sénat la semaine prochaine, a-t-on appris auprès de plusieurs responsables politiques ayant participé aux réunions avec Jean Castex.

"Comme d’habitude le président va parler et on votera après", a critiqué Damien Abad, patron des députés LR.