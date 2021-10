L'opposition alerte le maire de Roquebrune-Cap-Martin sur les nuisances sonores générées par le chantier de la gare Carnolès

Les 3 points à retenir

1. Election d'un 9e adjoint

C’était la première délibération. Le conseil municipal a voté la création d’un 9e poste d’adjoint au maire. Daniel Biso était l’unique candidat. Il a été proposé par la liste de la majorité Unis pour Roquebrune-Cap-Martin et élu avec 23 voix. "Quelles seront ses délégations?" a demandé l’opposant RN Anthony Malvault. "Elles seront fixées dans les jours qui viennent", a répondu le maire provoquant un pouffement discret chez ses adversaires.

2. Dotation pour réviser le PLU

La révision du PLU a coûté 65 000 euros en études selon la commune. Et comme on tire un lapin de son chapeau, Patrick Cesari a sorti "un document du préfet daté du 30 septembre".

Une "bonne nouvelle" qu’il a voulu partager avec l’assemblée. "Nous avons été reconnus pour une dotation générale de décentralisation. On aura une subvention de 30.000 euros de l’Etat pour la révision du PLU. Et on obtient aussi 10.000 euros pour le règlement local de publicité. C’était indispensable et attendu."

3. Intervention fantôme

Dernière délibération. Le conseil municipal était amené à voter le procès-verbal de la séance du 29 juin. Le groupe Cap Rocabruna a voté contre. "Nous avions posé des questions orales qui n’apparaissent pas dans le PV. Et l’échange que vous avez eu avec M. Furlan n’apparaît pas non plus", a pointé Sabine Vendepitte. Le maire a promis d’y apporter une correction. L’opposante a quant à elle insisté pour poser ses questions à la fin, devant tout le monde. Histoire d’être sûre...