Loi Climat et résilience: le premier adjoint au maire de Nice, Anthony Borré, réclame un moratoire de deux ans sur son application

"Il me semble fondamental que le Gouvernement mette en place un moratoire de 2 ans sur l’application de la loi Climat et résilience, qui exclut du parc locatif les logements qui sont énergétiquement classés F et E à horizons 2025."

Dans une tribune signée dans les pages du quotidien L'Opinion, ce jeudi 4 mai, le premier adjoint au maire de Nice, Anthony Borré, a formulé ce souhait face à une loi qui, selon lui, "intervient à un moment tout à fait critique" et "fait peser un risque majeur sur le marché".

"En excluant près de 5 millions de logements (soit 40%) du marché locatif, elle pourrait conduire à une catastrophe économique pour les propriétaires et sociale pour les locataires", poursuit l'élu.

"Une bombe sociale"

Sur la crise du logement, qu'il qualifie de "bombe sociale", Anthony Borré précise également: "A l’heure où le Gouvernement s’interroge sur la crise politique que nous vivons et la manière de répondre aux préoccupations des classes moyennes, il est incompréhensible que la question logement, bien de première nécessité qui pèse 30% du budget des ménages, ne soit pas au cœur des priorités."

Et pour y faire face, le premier adjoint en appelle à des mesures gouvernementales "fortes et territorialisées", avec la construction d'un "plan d’urgence national".

Réclamant davantage de "confiance aux maires sous le contrôle des préfets", afin d'apporter des réponses adéquates aux problématiques propres à chaque territoire, Anthony Borré soumet quelques suggestions, parmi lesquelles: "aider les propriétaires à rénover leur logement, qui les incite à louer les logements vacants" et "soutenir la production de logement neuf répondant aux besoins de toutes les strates de la population".

Lutte contre les logements vacants

Parmi les autres mesures avancées par l'élu: "la création d’un statut unique de propriétaire privé que ce soit dans le neuf ou l’ancien avec un effet d’amortissement accéléré, qui permettrait de pérenniser l’offre de logement locatif"; accélération de l'entrée en vigueur de la réforme des valeurs locatives afin de "lutter contre les logements et fonciers constructibles vacants";

"Je plaide également pour que les revenus de cette taxe reviennent aux communes pour leur permettre de compenser la perte de la taxe d’habitation et maintenir leurs efforts dans la production de logement sociaux et accessibles", poursuit-il.

Enfin, l'élu niçois appelle de ses voeux la prorogation du prêt à taux zéro, qui "ne devrait pas être réservé aux primo-accédants. Lever ce frein, c’est relancer le parcours résidentiel si essentiel à nos concitoyens qui construisent un foyer."