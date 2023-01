Logement, environnement, retraite, emploi: le Monaco dont rêvent les 13 candidats de la liste "NIM" conduite par Daniel Boeri pour les élections nationales

Gaylord Crovetto

Après Daniel Boeri, le Monégasque Gaylord Crovetto a pris la parole en premier. Et de citer Martin Luther King: "J’ai fait un rêve"… Ce "rêve" qu’il partage avec ses colistiers, c’est celui d’un Monaco "meilleur", comme "un îlot de réussite", avec "un gouvernement plus moderne", une "refonte de nos habitudes environnementales", une "renaturation de notre citadelle" et une "reculturation des esprits".

Gaylord Crovetto veut "plus d’art et de culture pour tous, de bien-être". Et il lance une proposition audacieuse: "une semaine de quatre jours pour les salariés, en concertation avec les syndicats".

Dans un pays qui n’est jamais parvenu au dialogue entre les partenaires sociaux, l’idée aura certainement de quoi agiter les esprits…

Jean-Michel Rapaire

Une proposition de loi sur la vue perdue depuis son appartement, c’est une idée qu’a lancée Jean-Michel Rapaire qui souligne qu’un logement, à la vente ou à la location, voit sa valeur baisser lorsque l’on passe de "vue mer à vue mur". De plus, il souhaite que le montant des charges soit inclus dans l’Aide Nationale au Logement (ANL).

Enfin, il voudrait qu’un certain nombre de mètres carrés soient garantis dans toutes les nouvelles constructions d’immeubles d’habitations "pour que ne se reproduise plus jamais ce qui s’est passé avec l’extension en mer Mareterra."

Jean-Michel Rapaire veut également que le mode de scrutin change pour plus de représentativité du pluralisme des opinions. Il propose de revenir à 18 conseillers nationaux au lieu des 24 actuels et élargir la proportionnelle à 50%.

Eric Battaglia

Eric Battaglia voudrait voir davantage de Monégasques salariés du secteur privé. Il espère que des conseillers nationaux veillent à la priorité d’emplois pour les nationaux à défaut de réactiver la cellule créée durant la mandature de l’ex-président du Conseil national, Laurent Nouvion.

Par ailleurs, il entend que les Monégasques travailleurs indépendants puissent partir à la retraite à 60 ans même si leur santé leur permet de poursuivre leur activité.

Jean-Charles Tonelli

Le Monégasque a toujours été très attaché au développement environnemental. C’est pourquoi aujourd’hui, il veut inciter le gouvernement à faire un "budget vert", ce qui serait "un précieux outil de pilotage".

Pour une Principauté plus respectueuse de l’environnement, Jean-Charles tonelli propose deux réseaux d’eau dans les immeubles pour un recyclage des eaux grises dans les WC et pour l’arrosage.

De même, il veut généraliser le compost alors qu’aujourd’hui les déchets alimentaires sont incinérés.

D’un point de vue architectural, Jean-Charles Tonelli est favorable à la construction d’immeubles de grande hauteur qui permettent ainsi plus de surfaces au sol pour les espaces verts et les places publiques.

Jean L’Herbon de Lussats

Jean L’Herbon considère que le Conseil national se professionnalise: "C’est une fâcheuse tendance depuis quelques mandatures et une dérive car c’est un non-sens pour Monaco."

S’il est élu, le Monégasque, devenu aveugle à 40 ans à la suite d’une erreur médicale, souhaite travailler sur l’inclusion des handicapés. "Le handicap ou la fragilité est une richesse pour une nation."

Sébastien Lambla

"Monaco ne fait pas sa "transition numérique". C’est un rattrapage." Sébastien Lambla aspire à faire de la Principauté un pays adulte sur toutes les questions liées aux nouvelles technologies.

Pour les jeunes et les moins jeunes, Monégasques et résidents, cela passe par la formation. Le candidat entend également mettre de l’humanité dans les nouveaux outils numériques.

Il voudrait créer un guichet unique de l’e-administration. Il espère aussi que Monaco soit considéré par les grandes centrales d’achats en ligne qui souvent ne permettent pas de livraisons en Principauté.

Marc Giacone

"On se sent étranger dans son propre pays." Voici comment Marc Giacone débute son discours, lui qui voudrait que la Principauté établisse des quotas pour les artistes monégasques.

Et ainsi avoir de la musique monégasque dans les ascenseurs publics par exemple.