"L’information est une affaire de professionnels": Emmanuel Macron adresse ses vœux à la presse

« Ceci n’est pas un grand débat. Vous ne serez pas séquestrés avec moi pendant sept heures ! »

Ceux qui espéraient des déclarations du président de la République sur la réforme des retraites en auront été pour leurs frais.

Évacuant le sujet en une brève allusion, Emmanuel Macron a indiqué qu’il prendrait la parole le moment venu, sous une forme (conférence de presse ou intervention télévisée) qui n’est pas encore arrêtée.

« Vous avez à faire face à un monde de plus en plus difficile à expliquer », a analysé le chef de l’Etat devant plusieurs centaines de journalistes réunis face à lui, debout, dans la salle des fêtes de l’Élysée.

Invitant les dirigeants de médias et responsables de rédactions à défendre bec et ongles « la liberté de la presse que nous chérissons depuis 230 ans », il a estimé que « cette liberté est bousculée par les effets de foule qui accompagnent les réseaux sociaux, et une forme d’ordre moral qui accompagne notre époque ».

Le Président a également dénoncé « une violence qui s’est installée dans la rue et qui fait que des journalistes ont été agressés parce qu’ils étaient journalistes ».

Le fléau des « fake news »

Sur un ton parfois un brin professoral, Emmanuel Macron a mis en garde les professionnels des médias. « Vous ne devez pas laisser prospérer une forme de concurrence déloyale dans le rapport à la vérité. Si quiconque, avec un téléphone portable, peut se considérer comme journaliste, vous aurez du mal à tenir. »

Incitant les rédactions à amplifier la lutte contre les « fake news », il a souligné que « l’information est une affaire de professionnels ».

Le président de la République l’assure : l’Etat, attaché au pluralisme « qui est un peu l’esprit de notre République », continue à se battre pour que les plateformes du numérique « qui pillent votre travail » rémunèrent enfin les éditeurs de presse. « Ce qui se joue en France, c’est un modèle qui défend les auteurs, les journalistes, les photographes face à une approche anglo-saxonne qui privilégie la diffusion. »

Évoquant le plan filière de soutien à la presse, une amélioration des dispositifs d’aide et la réforme de l’audiovisuel public, Emmanuel Macron a estimé qu’il était nécessaire de « cultiver la prise de risque, la singularité et viser des contenus hors-normes ».

Son vœu, au-delà de la santé et du bonheur, de rigueur : « Du courage et de l’enthousiasme. Notre pays a besoin de retrouver un certain goût de l’avenir. »

Après la réforme des retraites ?